Väčšina Slovákov žiada sprísniť boj proti nelegálnej migrácii, nadpriemerne voliči Republiky a Smeru

5.9.2023 (SITA.sk) - Budúca vláda by mala sprísniť boj proti nelegálnej migrácii. Myslí si to 77,7 percenta občanov Slovenska, z toho 56,3 percenta opýtaných deklarovala, že by to vláda mala spraviť určite a 21,4 percenta uviedlo, že by to asi mala spraviť.Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ako pre reláciu televízie JOJ 24 Volebná encyklopédia Slovenska. Agentúra robila prieskum od 7. do 14. augusta na vzorke 1 000 respondentov.To, že by budúca vláda nemala sprísniť boj proti nelegálnej migrácii si myslí 17,1 percenta respondentov, z toho 5,8 percenta uviedlo, že by určite nemala a 11,3 percenta opýtaných uviedlo, že by asi nemala.Ako z prieskumu ďalej vyplynulo, za sprísnenie boja proti nelegálnej migrácii sú skôr muži, respondenti starší ako 50 rokov, ľudia so stredoškolským vzdelaním s maturitou, obyvatelia Banskobystrického, Nitrianskeho, Trnavského, Košického a Trenčianskeho kraja, občania inej ako slovenskej národnosti a výrazne nadpriemerne voliči strán Republika, SNS a nadpriemerne aj voliči Sme rodina