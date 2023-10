Väčšina Ukrajincov je presvedčená, že voľby sa majú konať až po skončení vojny

30.10.2023 (SITA.sk) - Väčšina Ukrajincov sa domnieva, že parlamentné voľby v krajine by sa mali konať po skončení vojny a teraz na to nie je vhodný čas. Ako informuje web Ukrajinská pravda, vyplýva to z prieskumu Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie (KIIS).„Výsledky prieskumu KIIS z októbra tohto roka ukazujú, že 81 percent respondentov je presvedčených, že voľby by sa mali konať po vojne. Podľa 16 percent respondentov by sa voľby mali konať aj napriek vojne,“ uviedli predstavitelia KIIS.Prieskum uskutočnili od 30. septembra do 13. októbra a zúčastnilo sa v ňom 2 007 dospelých respondentov zo všetkých regiónov Ukrajiny okrem Krymu a ďalších okupovaných území.