Väčšina Ukrajincov očakáva vstup do EÚ do desiatich rokov, niektorí ho chcú už do dvoch

10.11.2023 (SITA.sk) - Väčšina Ukrajincov je optimistická, pokiaľ ide o čas potrebný na vstup štátu do Európskej únie (EÚ ). Vyplýva to z prieskumu ukrajinskej mimovládnej organizácie Razumkovovo centrum pre ukrajinské online noviny Zrkadlo týždňa. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Celkovo 60,5 percenta Ukrajincov je presvedčených, že ich krajina môže byť členom EÚ za menej ako desať rokov. Z nich tretina, čiže 20,6 % z celkového počtu respondentov, tvrdí, že ich krajina vstúpi do Únie o dva roky, ako deklaroval Kyjev.Podľa ďalších 19,9 percenta opýtaných je vstup Ukrajiny do EÚ reálny o tri až štyri roky. Len 6,1 percenta respondentov si myslí, že Ukrajina do Únie nikdy nevstúpi.Prieskum uskutočnili od 28. septembra do 4. októbra a zúčastnilo sa na ňom 2 019 dospelých respondentov z 22 oblastí Ukrajiny a z Kyjeva.