Väčšine Nemcov sa nepáčia nové vládne opatrenia na ochranu klímy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 27. septembra (TASR) - Väčšina Nemcov je presvedčená, že balík klimatických opatrení nedávno predložených vládou je nedostatočný, hoci mnohí tiež nesúhlasia s vyššími cenami pohonných látok. Ukázal to prieskum zverejnený v piatok, o ktorom informovala agentúra DPA.Celkovo 53 percent respondentov v prieskume nemeckej verejnoprávnej televízie ZDF uviedlo, že plánované opatrenia v klimatickom balíku nezachádzajú dostatočne ďaleko.Zároveň iba jedna tretina opýtaných je ochotná platiť viac za naftu a benzín, aby tak prispeli k ochrane životného prostredia.Nemecká koaličná vláda sa minulý piatok dohodla na klimatickom balíku opatrení za vyše 54 miliárd eur, ktorý má pomôcť krajine splniť jej ciele pre znižovanie emisií skleníkových plynov, pripomenula agentúra DPA.Medzi navrhovanými opatreniami je zákaz inštalovať do budov vykurovacie zariadenia na olej od roku 2026 a zavedenie poplatkov za emisie oxidu uhličitého, jedného z hlavných skleníkových plynov. Takisto sa počíta so zvýšením cien za benzín a naftu.Obzvlášť nespokojní s vládnym balíkom boli podporovatelia nemeckej opozičnej strany Zelených a krajne ľavicových strán, ale tiež priaznivci sociálnych demokratov (SPD), ktorí v súčasnosti tvoria koalíciu s kresťanskými demokratmi (CDU).Ani 39 percent sympatizantov CDU nebolo spokojných s vládnym balíkom opatrení na ochranu klímy.