Väčšinu práce europoslancovi V. Maňkovi zaberá funkcia kvestora

Na archívnej snímke Vladimír Maňka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Štrasburg/Bratislava 28. júla (TASR) – Od januára 2017 bol europoslanec Vladimír Maňka (Smer-SD) zvolený do predsedníctva Európskeho parlamentu (EP). Práca kvestora mu zaberá približne 80 percent pracovného času. Odpovedal tak počas júlovej plenárnej schôdze Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu na otázku TASR, čomu sa venoval počas súčasného volebného obdobia. Na základe pokynov predsedníctva kvestori zodpovedajú za administratívne a finančné záležitosti, ktoré sa týkajú priamo poslancov.priznal, pričom dodal, že v mnohých prípadoch museli vymáhať niekoľko stotisícové čiastky od poslancov, ktorí takýmto spôsobom zneužívali systém.Europoslanec sa podieľa taktiež na príprave nového finančného rámca, ktorý bude platiť od roku 2021.spresnil Maňka.Je taktiež rád, že vznikla iniciatíva, aby zdanili tretie krajiny, ktoré dovážajú na európsky trh tovary vyrobené neekologicky.vysvetlil.Europoslanec taktiež spolupracuje s európskymi hasičmi, ktorí sa snažia riešiť bezpečnosť budov. Pri požiari zomiera mnoho ľudí aj v dôsledku udusenia sa, keďže horia látky, ktoré sú škodlivé zdraviu.zdôraznil.Maňka bol tiež spravodajcom v rozpočtovom výbore pre financovanie pomoci mladým ľuďom.dodal. Europoslanec spresnil, že ponuka by sa mala týkať nového zamestnania, zahraničnej alebo domácej stáže, alebo ďalšieho vzdelávania v oblasti, ktorú potrebuje trh práce.Ak by Vladimír Maňka dostal ponuku opäť kandidovať na pozíciu europoslanca, musel by sa nad tým ešte zamyslieť. V roku 2016, keď TASR oslovila všetkých poslancov v polčase ich vládnutia, europoslanec vyzdvihol svoje úsilie za zmeny financovania rozpočtu EÚ - teda aby obciam, mestám, samosprávnym krajom, nemocniciam, podnikom aj na Slovensku už nemeškali platby z európskeho rozpočtu. Zároveň informoval, že politickej frakcii, v ktorej pôsobí, sa podarilo dotlačiť predsedu Európskej komisie, aby predložil legislatívne návrhy riešenia problému daňových rajov, daňových únikov a podvodov.Je členom frakcie Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Ďalej je členom okrem Výboru pre rozpočet a Delegácie pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko, jeden z piatich kvestorov, teda je aj členom Predsedníctva EP.