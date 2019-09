Väčšinu Slovenska potrápia v najbližších dňoch výdatnejšie zrážky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. septembra (TASR) – Väčšinu územia Slovenska potrápia v najbližších dňoch výdatnejšie zrážky. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa pred dažďom.Výstrahy platia takmer pre všetky kraje, s výnimkou Bratislavského a Trnavského kraja. Zrážky sa zatiaľ vo väčšej miere neočakávajú ani v niektorých okresoch Prešovského a Košického kraja.V okresoch s výstrahou však podľa meteorológov môže miestami spadnúť 70 až 110 milimetrov zrážok, časť z nich pri búrkach.uvádza SHMÚ.Výstrahy predbežne platia od soboty od 18:00 do pondelka 18:00. Počasie počas víkendu a v prvý pracovný deň budúceho týždňa bude totiž ovplyvňovať zvlnený studený front spojený s tlakovou nížou. Tá sa bude presúvať z Talianska, cez Rakúsko, Česko a Poľsko nad Baltské more.Zrážkové pásma budú postupovať od juhozápadu na severovýchod v dvoch výrazných vlnách. Prvá by mala prejsť cez Slovensko v noci na zajtra, druhá, podľa meteorológov výraznejšia, v noci z nedele na pondelok.približuje SHMÚ na sociálnej sieti.