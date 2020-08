Väčšinu Slovenska zasiahnu búrky, platí aj výstraha 2. stupňa pred vysokými teplotami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.8.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred vysokými teplotami a búrkami na väčšine územia Slovenska. Ako informuje na svojej oficiálnej webovej stránke, meteorologická výstraha 2. stupňa pred horúčavami platí v nedeľu od 12:00 do 17:00 pre okresy Sobrance, Michalovce, Trebišov, Košice okolie, Košice mesto, Rožňava, Revúca, Rimavská Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš, Krupina, Levice, Nové Zámky a Komárno.Na väčšine územia Slovenska je v nedeľu zároveň možné od 18:00 do 21:00 očakávať búrky. „S búrkami môžu byť spojené krátkodobé ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 mm a nárazy vetra rýchlosť 18 až 23 m/s, čo je 65 až 85 km/h. Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," priblížil SHMÚ.Pri spomínaných búrkach je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov, ako je stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov či podjazdov.SHMÚ vydal tiež výstrahu pred vetrom na horách. Tá platí pre okresy Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno, Banská Bystrica, Ružomberok, Martin, Žilina a Dolný Kubín. Výstraha platí od nedele od 16:00 do 31. augusta do 03:00.