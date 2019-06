Vaculík druhý v kvalifikačných pretekoch MS v Žarnovici

Na snímke v popredí dánsky pretekár Anders Thomsen sleduje svojich súperov počas majstrovstiev sveta motocyklov na plochej dráhe v Žarnovici v sobotu 8. júna 2019. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žarnovica 8. júna (TASR) - Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík sa umiestnil na 2. mieste na pretekoch v Žarnovici, ktoré boli kvalifikáciou pre seriál majstrovstiev sveta. Na domácom okruhu bol nad jeho sily iba 25-ročný Dán Anders Thomsen.Vaculík sa na pretekoch v Žarnovici zúčastnil s cieľom poistiť si účasť v seriáli majstrovstiev sveta aj pre rok 2020 pre prípad, že by si nevybojoval účasť na základe výsledkov a nedostal by ani divokú kartu.poznamenal Vaculík. Na jedinej plochej dráhe na Slovensku sa predstavilo 16 pretekárov z 11 krajín, ktorí súperili o štyri postupové miesta do pretekov Challenge. Tie slúžia ako kvalifikácia do seriálu Grand Prix.Najúspešnejší slovenský plochodrážnik Vaculík je po 2. podujatiach seriálu majstrovstiev sveta na priebežnej 4. priečke. Za sebou má preteky v Poľsku (9. miesto) a v Slovinsku (2.). Najbližšie sa predstaví 15. júna v Prahe.