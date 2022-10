Vagnerovci budujú rozsiahlu opevnenú líniu obrany v Luhanskej oblasti. Briti vysvetlili, čo je zámerom Rusov

23.10.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko podľa britského ministerstva obrany vynakladá veľké úsilie na opevňovanie svojej obrany v okupovanej ukrajinskej Luhanskej oblasti. V najnovšej aktualizácii spravodajských informácií o vývoji vojny na Ukrajine britský rezort obrany poukázal to, že majiteľ ruskej súkromnej armády Vagnerova skupina Jevgenij Prigožin tento týždeň na internete uviedol, že tím jeho ženistov buduje rozsiahlu opevnenú líniu obrany v Luhanskej oblasti. Informuje o tom web The Guardian.„Ak tieto plány sú také rozsiahle, ako Prigožin tvrdí, zámerom týchto prác je pravdepodobne začlenenie rieky Siverskyj Donec do obrannej zóny. Tento projekt naznačuje, že Rusko vynakladá veľké úsilie na prípravu obrany do hĺbky za frontovou líniou s cieľom zabrániť akejkoľvek rýchlej ukrajinskej protiofenzíve," konštatovalo britské ministerstvo obrany.