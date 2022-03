Vajda skončil ako tréner svetovej jednotky Djokoviča, ovládli spolu 20 grandslamových turnajov

Vajda sa teší na nové výzvy

Spolupracovali vyše 15 rokov

Politický proces

2.3.2022 (Webnoviny.sk) - Slovák Marián Vajda už nie je trénerom srbského tenistu Novaka Djokoviča . Stalo sa tak po spoločných pätnástich rokoch s jedinou kratučkou prestávkou. Viedlo to k zisku dvadsiatich grandslamových titulov pre 34-ročného Belehradčana. Na webe Djokoviča sa objavila správa, že obaja sa dohodli na ukončení partnerstva už po minuloročnom výberovom turnaji ATP Finals."Marián bol po mojom boku počas najdôležitejších a najpamätnejších okamihov mojej kariéry. Spolu sme dosiahli neskutočné veci a som veľmi vďačný za jeho priateľstvo a oddanosť za ostatných 15 rokov. Aj keď opúšťa môj tím, vždy zostane členom rodiny a nedokážem mu dostatočne poďakovať za všetko, čo pre mňa spravil," napísal Djokovič na svojom webe.Počas spolupráce s Vajdom boli súčasťou Srbovho realizačného tímu aj ďalší tréneri - Boris Becker Radek Štěpanek a aj Goran Ivaniševič , ktorý je s ním aj v súčasnosti a aj po odchode slovenského odborníka zostáva po boku Djokoviča."Počas môjho obdobia s Novakom som mal to šťastie sledovať jeho premenu na hráča, akým je dnes. Na naše spoločné chvíle sa budem pozerať s nesmiernou hrdosťou a vďakou za úspechy, ktoré sme dosiahli. Zostávam jeho najväčším podporovateľom na kurte aj mimo neho a teším sa na nové výzvy," uviedol k ukončeniu spolupráce s Djokovičom 56-ročný Marián Vajda.Oficiálne oznámenie o odchode Vajdu od Djokoviča sa objavilo len jeden deň po tom, ako Srb prišiel po dlhom čase o post svetovej jednotky. Aktuálne je druhý za Rusom Daniilom Medvedevom Vajda a Djokovičom spolupracovali od Roland Garros 2006 vyše 15 rokov s krátkou prestávkou, spolu neboli od apríla 2017 do apríla 2018. Počas spoločnej roboty sa z bývalého daviscupového reprezentant SR stal najúspešnejší tréner grandslamovej histórie.Nemiestne zaobchádzanie s Djokovičom v úvode roka v Austrálii a jeho následnú deportáciu z krajiny ako potenciálnu hrozbu pre očkovaných Austrálčanov označil Marián Vajda za politický proces. Vajda vtedy už fakticky nebol tréner Djokoviča (v Austrálii s ním bol Ivaniševič), ale pre denník Šport uviedol, že to bol zásah aj do jeho súkromia a rodiny a bude mať výrazné následky."Ani neviem, ako by som to psychicky zvládol, keby som tam bol. Aj doma v Bratislave som to však prežíval, poriadne som nespal a neveril som, že by sa také niečo mohlo stať. Všetci vedeli, že tam cestoval iba s jediným cieľom - chcel hrať na prvom grandslamovom turnaji roka, aby obhajoval trofej," komentoval Vajda.