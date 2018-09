Valach po neúspechu nikoho nekritizuje, no čakal viac

Na snímke slovenský cyklista Peter Sagan v pelotóne cyklistov počas pretekov mužskej kategórie Elite na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v rakúskom Innsbrucku 30. septembra 2018. Foto: TASR Foto: TASR

Innsbruck 30. septembra (TASR) - Reprezentačný tréner slovenských cyklistov Ján Valach netajil po MS v Innsbrucku sklamanie, hoci výsledok očakával. Slovenská cyklistika sa podľa neho musí kvalitatívne posunúť a to najmä v domácich kluboch. Bývalý 45- ročný reprezentant trúbi na poplach, aby okrem Petra Sagana obstáli v tvrdej konkurencii aj ostatní.Kopce v Innsbrucku a jeho okolí boli pre Slovákov nedostupné. Po polovici pretekov odstúpili najskôr Erik Baška a Martin Mahďar, onedlho sa pridali aj Juraj Sagan, Marek Čanecký, Patrik Tybor, Martin Haring a trojnásobný majster sveta Peter Sagan.uviedol Valach.Peter Sagan o štarte v Rakúsku premýšľal, keďže organizátori pripravili jeden z najťažších profilov za uplynulé roky.dodal Valach.Slovenskí reprezentanti po odstúpení hovorili o vysokom tempe. To podľa nich spôsobil skorý únik niekoľkých jazdcov, pelotón preto musel od úvodu šliapať naplno. Reprezentačný tréner však mal iný názor.Slovenský tím mal svoj plán, točil sa samozrejme okolo Sagana, v hre však bol aj únik.prezradil tréner, ktorý volá po zlepšení najmä na domácej scéne.Valach napriek neúspechu nebol sklamaný. To, že Slovensko na takomto profile nebude v popredí, viac menej očakával.O rok majú Slováci možnosť ukázať sa v lepšom svetle. MS budú vo Veľkej Británii v Yorkshire, trať bude opäť vyhovovať jazdcom, akým je aj Peter Sagan.uzavrel Valach.