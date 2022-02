Valášek bude v parlamente hlasovať za reformu súdnej mapy, Bihariová upozornila na nedostatky (video)

Aj malé zlepšenie je prospešné

Tri odvolacie obvody krajských súdov

17.2.2022 - Nezaradený poslanec Národnej rady SR (NR SR) za hnutie Progresívne Slovensko Tomáš Valášek bude hlasovať za reformu súdnej mapy, o ktorej poslanci parlamentu rokujú na prebiehajúcej schôdzi v prvom čítaní. Oznámil to vo štvrtok na tlačovej besede Progresívneho Slovenska. Predsedníčka hnutia Irena Bihariová však zdôraznila, že reformu nepovažujú za dostatočnú.„Progresívne Slovensko bude vždy na strane reforiem, ale súdna mapa iba opravuje kozmetické chyby z minulosti. Budeme trvať na zásadných zmenách v najbližšom období,“ odôvodnila Bihariová.Valášek považuje aj malé zlepšenie za prospešné. „Nechcem sa pridať k Igorovi Matovičovi a Borisovi Kollárovi v osobnej pomste ministerke Kolíkovej. Pozerám na reformu racionálne a uvítam, keď ministerka pristúpi na debatu s nami a v ďalších krokoch uvidím zapracované skutočné riešenia,“ dodal nezaradený poslanec.Pri reforme súdnej mapy ide o sériu zákonov, ktoré do poslaneckej snemovne predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS). Po reforme by mala justícia efektívnejšie fungovať, pretože má vytvoriť podmienky pre špecializáciu sudcov na úrovni okresných a krajských súdov.Slovensko by malo byť podľa novej súdnej mapy rozdelené na tri odvolacie obvody krajských súdov, ktoré budú sídliť v Trnave, Žiline a v Prešove.Zároveň by krajské súdy mali mať aj päť regionálnych pracovísk, konkrétne v Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici, Bratislave a v Košiciach. V Bratislave a Košiciach budú zároveň sídliť mestské súdy. Znížiť sa má aj počet okresných súdov.