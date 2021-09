Valášek chce dať nádej LGBTI komunite, Stančík však predloženému návrhu zákona veľké šance nedáva

Deklarácia sama o sebe nič nezmení

Podobné práva ako v manželstve

12.9.2021 (Webnoviny.sk) - Parlament sa bude septembrovej schôdzi zaoberať návrhom zákona o životnom partnerstve, ktorý predložil nezaradený poslanec Tomáš Valášek . Poslanec vládnej väčšiny Andrej Stančík (OĽaNO) agentúre SITA povedal, že Valáškovmu zákonu šance nedáva, aj keď mu je blízky. Zároveň povedal, že liberálni poslanci koalície chystajú vlastný zákon.„Osobne mi je návrh poslanca Valáška veľmi blízky, ale preberiem to aj s ďalšími liberálnymi kolegami v rámci hnutia, lebo chceme predložiť vlastný návrh. Návrh pána Valáška nemá šancu prejsť. Koaličná zmluva zakazuje hlasovanie s opozíciou, takže sa snažíme prísť s niečím, čo by reálne mohlo prejsť a pomôcť LGBTI komunite na Slovensku,“ povedal Stančík.Poslanec OĽaNO nevedel spresniť, kedy by sa mal obdobný návrh objaviť v parlamente. „Momentálne rokujeme s partnermi v koalícii, všetko má svoj čas,“ poznamenal. Vyjadril presvedčenie, že tento návrh by už mohol byť úspešný. „Politika je umením možného. Verím, že rozumný návrh nájde podporu,“ doplnil Stančík.V koaličnej dohode sa počíta s úpravou postavenia osôb rovnakého pohlavia, aj keď sa v nej výslovne nespomínajú. Vládne strany sa podľa koaličnej zmluvy dohodli, že „zlepšia legislatívu v oblasti majetkových práv pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti“.Poslanec Valášek agentúre SITA povedal, že by bol malý zázrak, ak by jeho zákon podporila väčšina v parlamente. „Bohužiaľ, toto volebné obdobie je tam jasná a veľmi konzervatívna väčšina, ale chceme, aby bolo jasné aj tým voličom, ktorí veria v práva menšín a v inštitút životného partnerstva, že je tu strana, ktorá na nich myslí,“ uviedol poslanec.Ako ďalej povedal, chce dať možnosť urobiť niečo pre menšiny aj tým poslancom, ktorí sa podpísali pod deklaráciu o právach menších. „Samotná deklarácia nijakým spôsobom osudy menšín nezmení. Až konkrétne zmeny, ktoré prináša tento zákon, by reálne pomohli LGBTI menšinám,“ dodal poslanec.Vo Valáškovom návrhu zákona sa hovorí, že životné partnerstvo budú môcť uzatvoriť dve osoby staršie ako 18 rokov, a to bez ohľadu na ich pohlavie. Medzi partnermi vznikne bezpodielové spoluvlastníctvo, ktoré budú môcť vylúčiť spoločným vyhlásením.Návrh okrem iného umožňuje osvojenie maloletého dieťaťa, ak jeden z dvojice je rodič. To znamená obdobne ako v manželskom zväzku. Nebude však možné si spoločne osvojiť dieťa, ktoré je právne voľné v detskom domove.Životný partner alebo partnerka bude dediť v prvej dedičskej skupine, bude mať nárok na sociálne zabezpečenie a daňové úľavy, v prípade úmrtia životného partnera alebo partnerky podobne ako v prípade osôb v manželskom zväzku. Životný partner alebo partnerka bude mať prístup k zdravotnej dokumentácii.Na rozdiel od manželstva bude životné partnerstvo možné zrušiť aj spoločným vyhlásením. Ak nedôjde k dohode, životné partnerstvo môže zrušiť súd.