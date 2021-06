Valášek nezahlasuje za odvolanie Mikulca, lebo nechce pomáhať Ficovi dostať jeho kumpánov z väzenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.6.2021 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec Národnej rady SR (NR SR) a člen hnutia Progresívne Slovensko Tomáš Valášek nezahlasuje za odvolanie Romana Mikulca OĽaNO ) z funkcie ministra vnútra. Ako napísal vo svojom profile na sociálnej sieti, vláda však stráca jeho dôveru.„Tá neslávna správa SIS sa nedá interpretovať inak ako tak, že buď kolosálne zlyháva časť polície, alebo samotná tajná služba. Obe, samozrejme, kontroluje koalícia. Táto istota, že minimálne jedna zo základných inštitúcii štátu sa zvrhla, je deprimujúca. Vláda ako taká rýchlo stráca moju dôveru," uviedol Valášek.Dôvod, prečo nebude hlasovať za odvolanie Mikulca je podľa jeho slov ten, že nechce pomáhať predsedovi Smeru – sociálnej demokracie (Smer-SD) Robertovi Ficovi „dostať jeho kumpánov von z väzenia". „Smer má úplne jasno v tom, prečo chce ministra odvolať. Chce zastaviť vyšetrovanie zločinov predošlej vlády. Zároveň sa snaží posilniť dojem, že v tomto štáte nefunguje právo a spravodlivosť, aby boli prípadné rozsudky voči napomáhačom a členom Ficovej vlády zamietnuté súdom v Štrasburgu. V tomto nech so mnou nerátajú," ozrejmil nezaradený poslanec.Spôsob, akým sa lídri koaličných strán a ministri „pustili do seba", považuje za dar z nebies a záchranný pás pre Fica. Podľa Valáška sa začína rysovať možnosť, že nielenže nebudú zločiny predošlých vlád vyšetrené, ale že budú nevyšetriteľné, lebo dôvera Slovákov a nadnárodných inštitúcií vo fungovanie právneho štátu na Slovensku bude nenávratne poškodená. „Je najvyšší čas, aby sa koalícia spamätala a spomenula si, čo sľúbila voličom v minulých voľbách. A ak už nemá energiu ani vôľu, tak by mala dať šancu iným," uzavrel.