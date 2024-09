Valášek považuje stretnutie Blanára s Lavrovom za nezodpovedné a naivné. Nadbiehanie Rusku len prehlbuje utrpenie Ukrajincov, tvrdí

Stretnutie Blanára s Lavrovom

Vyzývajú k väčšej diplomacii

Putin sa vyhrážal jadrovým útokom

Minister zahraničia Juraj Blanár ( Smer-SD ) sa stretol so šéfom ruskej diplomacie na okraj zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Hovoril s ním okrem iného o „slovenských záujmoch v oblasti energetickej bezpečnosti". Blanár o tom informoval na sociálnej sieti.

27.9.2024 (SITA.sk) - Slovenská diplomacia musí prestať poklonkovať ruskému agresorovi. Uviedol to podpredseda Progresívneho Slovenska Stretnutie ministra zahraničných vecí Juraja Blanára s ruským náprotivkom v New Yorku považuje Valášek za naivné a nezodpovedné, najmä vzhľadom na to, že ruská vláda sa snaží diktovať Slovensku, ktorých spojencov si môže vyberať.„Diplomatickú cestu k riešeniu vojny na Ukrajinu už skúšali iní hráči ako minister Blanár - Nemecko, Francúzsko či USA. Vladimír Putin si napriek tomu vybral vojnu. Dokázal tým, že sa zastaví až vtedy, keď sa mu prestane dariť," povedal Valášek a dodal, že cesta k mieru vedie cez väčšiu pomoc Ukrajine pri jej obrane, čo je prístup, ktorý vláda Roberta Fica zavrhla.„Nadbiehanie Rusku len utvrdzuje vládu v tom, že čas hrá v prospech Moskvy, čím sa len prehlbuje ukrajinské utrpenie. Jediné, čo by teraz mala ruská diplomacia od nás počuť, je výzva, aby ukončila agresiu voči Ukrajine, stiahla vojská a zaplatila za škody napáchané agresorom. Takto by konala naozaj hrdá a suverénna vláda," tvrdí Valášek.Pravdepodobnosť, že sa tak stalo, je podľa neho nulová. Valášek nepokladá za správne, že jedinou odpoveďou súčasnej vlády na agresiu je výzva na viac diplomacie.„To je, ako keby povstalci namiesto povstania zorganizovali v Banskej Bystrici okrúhly stôl s nacistami,” myslí si poslanec.Poslankyňa Európskeho parlamentu za Progresívne Slovensko Ľubica Karvašová pripomenula, že v rovnaký deň, ako sa minister Blanár stretol so Sergejom Lavrovom , sa ruský prezident Vladimir Putin Západu vyhrážal jadrovým útokom.„K vrúcnemu stretnutiu došlo v ten istý deň, čo aj prezident Peter Pellegrini našiel odvahu pomenovať na pôde OSN Rusko ako agresora. Toto nie je politika na všetky svetové strany, toto skôr vyvoláva dojem, že ľavá ruka nevie, čo robí pravá,” uzavrela Karvašová.