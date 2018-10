Valencia lajkol výzvu na odchod Mourinha, neskôr sa ospravedlnil

Hráč Manchesteru Antonio Valencia (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 3. októbra (TASR) - Kapitán futbalistov Manchestru United Antonio Valencia sa ospravedlnil za to, že v utorok večer po remíze v Lige majstrov so španielskou Valenciou (0:0) na sociálnej sieti "lajkol" príspevok vyzývajúci na odchod trénera Joseho Mourinha z klubu.Valenciovi sa na Instagrame "páčil" príspevok s jeho vlastnou fotografiou, v texte k nej ale autor napísal, že tím potrebuje zmenu a nastal čas na odchod Mourinha. Ekvádorský futbalista sa neskôr bránil tvrdením, že text k fotografii nečítal.uviedol Valencia.Britské médiá už predtým špekulovali, že Mourinho a Valencia majú nezhody a komunikujú medzi sebou iba minimálne. Po remíze s Valenciou sa z tribún ozýval piskot fanúšikov, ktorí strácajú trpezlivosť po najhoršom štarte klubu do sezóny za uplynulých 29 rokov. Po 7. kole figuruje Manchester United až na 10. mieste tabuľky Premier League. Informovala agentúra DPA.