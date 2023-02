Valentín v roku 2023: sviatok lásky oslávi 77 % ľudí, hitom bude večera alebo sladkosť

Ako oslávime Valentína?

Darčeky budú sladké

14.2.2023 (SITA.sk) -Podľa prieskumu sa počet ľudí, ktorí 14. februára oslávia sviatok lásky medziročne zvyšuje - Valentína tento rok oslávi až 77 % opýtaných (v roku 2022 to bolo 72 %).Pohodlie domova s prípravou večere podľa vlastného receptu alebo objednaním dobroty z reštaurácie si užije každý druhý pár, takmer štvrtina opýtaných plánuje vyjsť von a dopriať si slávnostnú večeru v reštauráciách (23 %). Tretí najobľúbenejší spôsob vyjadrenia lásky bude prechádzka alebo krátky výlet (14,5 %).Novinkou je, že Valentín nenecháva ľahostajnými ani single ľudí - približne desatina sviatok lásky oslávi so svojimi deťmi (10,3 %) či s priateľmi (8,3 %), ale aj kolegami.Sladkosť, darček alebo večera. Tak si navzájom na Valentína vyzná lásku väčšina zamilovaných párov na Slovensku. Vyše tretina plánuje svojej láske kúpiť ako pozornosť sladkosť, viac ako 17 % vyberie trvanlivý darček ako šperk či plyšáka. Vyše desatina investuje do dobrej večere (11,6 %).,,Valentínske ponuky pre návštevníkov Avionu tento rok pripravili kaviarne, gastro prevádzky aj obchody so sladkosťami, módou či kozmetikou. Ponúkajú rôzne zľavy či akcie 1+1 zadarmo už niekoľko dní vopred, aby mali zákazníci čas si vybrať to najvhodnejšie prekvapenie. Na Valentína navštevujú Avion často aj mladí zaľúbenci, ktorí si spoločne vyberajú malé darčeky, doprajú si návštevu kaviarne či gastroprevádzky," hovoríNa valentínsku oslavu si ľudia tento rok pripravujú viac peňazí v peňaženke než vlani. Viac opýtaných plánuje minúť do 20 eur (35,3 %) než vlani (29 %). Rovnako sa zvýšil podiel ľudí, ktorí si doprajú oslavu v sume nad 50 eur, na vyše desatinu (vlani 6 %).Tretina ľudí má rozpočet do 10 eur (vlani 42 %) a takmer štvrtina plánuje na svoju lásku minúť do 50 eur.