Valentínska melanchólia nie je žiaden mýtus. Trpia ňou tridsiatnici a môže trvať až 3 týždne

Láska ako reklamná kampaň

Ako zahnať smútok? Pomôžu rozptýlenie a starostlivosť o seba

10.2.2025 (SITA.sk) -Za takzvané "valentínske blues" sa označuje súbor negatívnych emócií, vrátane smútku až depresie, úzkosti a osamelosti, ktoré niektorí ľudia zažívajú v súvislosti s Valentínom - sviatkom venovaným oslave lásky a romantických vzťahov. Z odborného hľadiska ide o prípad tzv. situačnej depresie, ktorá sa vyskytuje pred 14. februárom, a v dňoch alebo týždňoch po ňom.Štúdia odborníkov z USA, Kanady a Spojeného kráľovstva zistila, že pocity smútku, úzkosti a stresu okolo Valentína sú najčastejšie u ľudí vo veku 30 až 40 a viac rokov, a postihujú najmä ženy. Tie sa s nimi vyrovnávali až tri týždne. Naopak muži, ktorí neoslavovali Valentína, mali negatívne pocity v priemere len dva týždne.Podľa štúdie môže byť za valentínskym blues niekoľko faktorov. V prvom rade sa spomína fenomén súčasnej konzumnej éry, keď sa láska stala komerčnou komoditou. "Oslava Valentína ako sviatku lásky je teraz zakorenená vo všeobecných kultúrnych očakávaniach. To, že si partneri v tento deň vyznávajú lásku darčekmi, oslavami a veľkými gestami, sa považuje za spoločenskú normu," hovoríodborníčka z e-shopu www.ruzovyslon.sk ktorý predáva erotické pomôcky a zaoberá sa zdravou sexualitou. Valentín je podľa nej spojený aj so spoločenským tlakom na vytváranie vzťahov, ktoré zodpovedajú tradičným očakávaniam monogamie a dlhodobých záväzkov.V období pred 14. februárom súťažia predajcovia vo valentínskych ponukách a sociálne siete sú plné obsahu s milostnou tematikou. V dôsledku toho sa slobodní ľudia môžu cítiť izolovaní a sociálne vylúčení. Smútok a stres sa môžu rozšíriť aj na zosobášených ľudí, ktorí sú konfrontovaní s fantastickými ilúziami o romantike, ktoré neodrážajú realitu, a to najmä na sociálnych sieťach.Ak niekoho ovplyvňuje valentínske blues, je v prvom rade dôležité neobviňovať sa z negatívnych pocitov. Smútok je prirodzená emócia a každý si môže dovoliť byť chvíľu smutný, ale úzkosť, depresia a stres nesmú prevládať. Dá sa proti nim bojovať rôznymi spôsobmi. Je dobré obklopiť sa priateľmi alebo osláviť sviatok lásky s rodinou namiesto romantického partnera. "Ak viete, že sviatok lásky vo vás vyvoláva negatívne emócie, môžete si vopred naplánovať aktivity na deň, ktoré spoľahlivo odvedú vaše myšlienky inam, či už ide o návštevu kina alebo nejaký gastronomický zážitok. Dobrovoľníctvo je tiež vynikajúcou formou terapie. Je vedecky dokázané, že altruistické a láskavé činy môžu pozdvihnúť náladu, podporiť pozitívne myšlienky a zlepšiť celkovú pohodu," dodáva Lucie Slováčková.Odborníci odporúčajú využiť tento deň najmä na precvičovanie techník všímavosti a súcitu so sebou samým. Hovorte k sebe s pochopením a láskavosťou, skúšajte pozitívne afirmácie, uvedomte si svoje silné stránky a pozitívne aspekty svojho života, vzťahov a osobných úspechov. "Venujte sa aj sebaláske a starostlivosti o seba. Oddýchnite si, kúpte si kvety alebo darček pre seba, choďte na dobré jedlo alebo wellness. Užite si deň, nechajte sa rozmaznávať. Nezabudnite na intímne uspokojenie, ktoré ovplyvňuje celkovú psychickú pohodu," radí odborník.Informačný servis