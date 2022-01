Vallo by pri celoštátnych ambíciách so svojou stranou u Slovákov nepochodil, jej názov zaváňa bratislavocentrizmom

Lenč

30.1.2022 (Webnoviny.sk) - V prípade, že by chcel súčasný bratislavský primátor Matúš Vallo preniknúť do veľkej politiky, musel by zmeniť názov strany Team Bratislava , ktorú chce zaregistrovať pre nadchádzajúce spojené komunálne a župné voľby.Pre agentúra SITA to povedal politológ Jozef. Vallo nateraz nemá politické ambície na celoštátnej úrovni. Mieni sa sústrediť na obhájenie primátorského postu, ako aj získanie miest starostov a mestských či miestnych poslancov pre jeho ľudí.„Neviem si predstaviť, prečo by ľudia zo Sobraniec mali voliť stranu s názvom Team Bratislava,“ uviedol, ak by sa Vallo časom rozhodol aj pre veľkú politiku. Podľa neho názov Team Bratislava by neoslovil voličov na Slovensku, pretože by „zaváňal bratislavocentrizmom“.Vallo môže mať ako doterajší primátor Bratislavy výhodu v jesenných komunálnych voľbách. Politológ sa nazdáva, že môže byť vnímaný ako niekto, kto ide robiť pre Bratislavu, a nie pre politickú stranu.„Ale do veľkej miery to bude závisieť od toho, ako napĺňa svoje sľuby. Nestačí byť primátor, mať vlastnú stranu a myslením byť blízky veľkej časti voličov v Bratislave. Je potrebné ich presvedčiť, že to, čo sa urobilo, bolo maximum a ďalšie sľuby sa naplnia čoskoro,“ poznamenalOznámenie prípravného výboru strany s názvom Team Bratislava je už zverejnené na webovej stránke rezortu vnútra. Na registráciu strany je potrebných aspoň 10 000 podpisov občanov, ktorí dovŕšili vek 15 rokov.V prípravnom výbore sú okrem Valla tiež viceprimátorky hlavného mesta Tatiana Kratochvílová či Lenka Antalová Plavuchová. Vallo oznámil opätovnú kandidatúru tento týždeň. Mali by ho podporiť aj Progresívne Slovensko a Sloboda a solidarita.