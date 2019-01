Vallo: Lesy v okolí Bratislavy si zaslúžia šetrné zaobchádzanie

Na archívnej snímke Matúš Vallo. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 24. januára (TASR) – Bratislava i Bratislavský samosprávny kraj (BSK) žiadajú štát o systémové kroky k ochrane lesov v hlavnom meste a jeho okolí. Poukazujú pritom na bratislavskú Národnú prírodnú rezerváciu Devínska Kobyla, kde boli podľa nich porušené dohody a začiatkom zimy vyrúbané 120-ročné duby a buky. Na ministerstvo pôdohospodárstva i ministerstvo životného prostredia preto posielajú sériu požiadaviek, aby boli lesy v Bratislave a jej okolí viac chránené. Informovali o tom na štvrtkovej tlačovej konferencii.Tieto lesy si podľa primátora Bratislavy Matúša Valla zaslúžia šetrné hospodárenie a zaobchádzanie, ktoré rešpektuje ich nezastupiteľnú rekreačnú funkciu.upozornil. Šéfa bratislavskej samosprávy mrzí, ak štát a jeho podniky, ktoré by mali hájiť verejný záujem, hrubo porušujú verejné dohody a ničia prírodné bohatstvo.Hlavné mesto, spolu s BSK a starostami bratislavských mestských častí od ministerstiev požadujú, aby obmedzili, prípadne úplne vylúčili ťažbu v ekologicky najviac citlivých a rekreačne významných lokalitách v Malých Karpatoch, Dunajských luhoch a Devínskej Kobyle.spresnil Vallo. Od štátu zároveň primátor žiada, aby sa realizovali kroky k možnosti previesť všetky lesy vo vlastníctve štátu, nachádzajúce sa na území Bratislavy, do vlastníctva a správy hlavného mesta. Zástupcovia samospráv žiadajú v niektorých lokalitách vytvorenie trvalo bezzásahových plôch s vylúčením akejkoľvek ťažby. Od rezortov požadujú aj rozšírenie Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla, vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice či národného parku Podunajsko, ktorého súčasťou budú aj lesy devínskych Karpát a lužné lesy na oboch brehoch Dunaja.Bratislavský mestský poslanec Jakub Mrva a člen Iniciatívy Naše Karpaty upozornil, že v mestských lesoch, ktoré sú stopercentným majetkom Bratislavy, je snaha podporovať rekreáciu i šport a podarilo sa tu aj znížiť ťažbu dreva.povedal.Štátny podnik Lesy SR pre TASR uviedol, že pravidelne rokuje o budúcnosti lesov v okolí Bratislavy so zástupcami magistrátu, BSK, ako aj občianskych združení.povedal hovorca Lesov SR Pavel Machava. Ako tvrdí, v pondelok (21.1.) požiadali primátora Valla o stretnutie, na ktoré zatiaľ nereagoval.podotkol Machava.