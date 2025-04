Vallo odovzdával ocenenia, Cenu primátora Bratislavy si prevzalo sedem osobností

Herecké výkony aj pomoc so závislosťami

Ocenenie za popularizáciu kníh, literatúry a čítania

25.4.2025 (SITA.sk) - Cenu primátora Bratislavy si tento rok prevzalo sedem osobností. Najvýznamnejšie mestské ocenenie v podobe grafiky M. Cipára si prevzali z rúk Matúša Valla vo štvrtok 24. apríla v Divadle P. O. Hviezdoslava . Informoval o tom hovorca magistrátu Peter Bubla Kandidátov na cenu vyberá primátor Bratislavy spolu so svojím poradným zborom. "Jednotlivé nominácie zohľadňujú výnimočný prínos jednotlivcov či kolektívov, ktoré formujú hlavné mesto a zaslúžia si pozornosť a najmä mimoriadne poďakovanie za kultúrny či spoločenský rozvoj mesta," priblížil hovorca. Organizátorom podujatia je mestská organizácia Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Ocenenie za spoločenský prínos v oblasti kultúry a výnimočné herecké výkony si prevzala Zuzana Kronerová . Janu Žemličkovú ocenili za dlhoročnú odbornú pomoc v boji so závislosťami a vedenie Sanatória AT, ktoré vybudoval jej otec, svetový odborník na liečbu závislostí MUDr. Ivan Novotný.Ladislav Odstrčil bol in memoriam ocenený za budovanie komunity, lásky k prírode a zmysluplného trávenia voľného času detí prostredníctvom oddielu laického skautingu Vlčia svorka.Vladimír Michal a Jana Michalová si prevzali ocenenie za popularizáciu kníh, literatúry a čítania. "Kníhkupectvu Artforum už 35 rokov patrí nezastupiteľné miesto na kultúrnej mape Bratislavy," poznamenal hovorca.Otto Šimko bol ocenený za inšpiratívny životný príbeh, podporu demokracie a sprostredkovanie dôležitých historických odkazov generáciám. František Kubovič za rozvoj komunity a prácu s mládežou u bratislavských saleziánov.