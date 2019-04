Vallo: Parkovací poplatok za prvé auto v Bratislave by mal byť 49 eur

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. apríla (TASR) – Spustenie celomestských pravidiel parkovania by malo rezidentov v hlavnom meste, ktorí auto neparkujú na vlastnom pozemku, stáť minimálne 49 eur. TASR to potvrdil primátor Bratislavy Matúš Vallo.informoval Vallo. Verifikoval aj navrhované sumy za druhé a tretie auto v domácnosti, 149, resp. 500 eur.uviedol.Ďalšie informácie chce poskytnúť vo štvrtok (10.4.) na tlačovej konferencie magistrátu.Podľa dokumentu, ktorý má TASR k dispozícii, sa spustenie nového systému parkovania v prvých zónach očakáva v druhej polovici roka 2020.Rezidentské karty sa budú vydávať na domácnosť, pričom na jeden byt je možné vydať maximálne tri karty. Karta bude majiteľov oprávňovať parkovať zadarmo v parkovacej zóne, v ktorej má majiteľ auta trvalý pobyt. Mimo miesta bydliska, v iných častiach bude môcť s prvým autom parkovať dve hodiny zadarmo, následne bude platiť podľa tarify platnej pre mimobratislavských vodičov. Na druhé a tretie auto v domácnosti benefit dvojhodinového bezplatného parkovania v iných zónach neplatí.Parkovacie zóny budú navrhovať jednotlivé mestské časti, v širšom centre by mal byť časom spoplatnenia úsek dňa od 8. do 20. h, v mestských častiach, kde je problém skôr s večerným a nočným parkovaním, by sa malo spoplatnenie týkať tejto doby.V meste by mali platiť štyri tarifné pásma za hodinové parkovanie, v centrálnej časti by sa mali v parkovacích zónach platiť dve eurá za hodinu, v okrajových štvrtiach by malo vyjsť hodinové parkovanie 50 centov.Návrh zavádza aj abonentské karty, pričom za abonentov sa považujú podnikatelia so sídlom prevádzky v zóne alebo majitelia nehnuteľností v zóne. Ceny abonentských parkovacích kariet budú diferencované podľa tarifných pásiem za hodinové parkovanie, od 1500 eur v centre až po 500 eur v okrajových štvrtiach.