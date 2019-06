VALLO: Policajnú stanicu na Obchodnej chceme otvoriť do konca júla

Na snímke Radoslav Šebo a Matúš Vallo. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júna (TABLET.TV) – Zriadenie "open-space" mestskej polície je podľa bratislavského magistrátu jedným zo série bezpečnostných opatrení, na ktorých magistrát v súčasnosti pracuje a ktoré postupne predstavuje verejnosti.povedal primátor Matúš Vallo.Podľa bratislavského viceprimátora Juraja Káčera sa úroveň bezpečnosti v centre mesta v porovnaní s minulými rokmi nezhoršila. Vychádza pri tom zo štatistických údajov. "uviedol.vyhlásil Vallo na TABLET.TV.Bratislavský primátor o zriadení policajnej stanice na Obchodnej ulici hovoril ešte pred komunálnymi voľbami minulý rok.vysvetľoval vtedy predstavu o jej fungovaní.Náčelník mestskej polície Marek Gajdoš zdôrazňuje, že hlavné mesto sa so súčasným stavom na Obchodnej ulici musí vážne zaoberať. "" objasnil Gajdoš.Podľa splnomocnenkyne pre bezpečnosť a drogovú politiku Ivety Chovancovej takáto kombinácia opatrení prinesie do ulíc nový a efektívnejší prístup k posilneniu bezpečnosti.spresnila Chovancová. Dodala, že podniky majú vytvoriť bezpečnejšie podmienky na to, aby sa ľudia v centre mesta mohli zabávať kultúrnejším spôsobom.