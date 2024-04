Vallov poslanec Kuruc sa pre podvod vzdal mandátu, vydával sa za vicestarostku Petržalky

Vicestarostka je šokovaná

10.4.2024 (SITA.sk) - Petržalský poslanec Jakub Kuruc sa v elektronickej komunikácii vydával za petržalskú vicestarostku Ivetu Jančokovú. Ako uviedla hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková , Kuruc v mene Jančokovej sľúbil rodičom dieťaťa, že im vybaví miesto v škôlke.Pre miestny úrad je podvodné konanie poslanca hrubým porušením etických štandardov, morálnych zásad a pravdepodobne aj zákona. Kuruc ako petržalský poslanec skončil.Jeho konanie odsúdil starosta Ján Hrčka , ako aj samotná vicestarostka.„Hoci sa nakoniec nič vážne nestalo, som z celej situácie veľmi šokovaná. Dozvedieť sa od cudzieho človeka, že niekto komunikuje vo vašom mene a ešte v tejto záležitosti, je veľmi nepríjemné,“ uviedla Jančoková po tom, ako sa tieto informácie dozvedela priamo od rodičov, s ktorými Kuruc komunikoval.Jeho konanie považuje za nelogické, nakoľko Petržalka už pred časom vyriešila problém s kapacitami v škôlkach.Predseda petržalského klubu Team Bratislava Progresívne Slovensko Jakub Kuruc po konfrontácii s Jančokovou a ďalším kolegom svoje konanie priznal a na vlastnú žiadosť sa vzdal mandátu miestneho poslanca.Podľa Jančokovej petržalským poslaneckým kolegom avizoval, že sa plánuje vzdať aj členstva v dozorných radách mestských podnikov, ako aj v politickej strane Team Bratislava. Naďalej však údajne plánuje pôsobiť vo funkcii mestského poslanca ako nezaradený člen zastupiteľstva Bratislavy.Kuruca by mal v petržalskom miestnom zastupiteľstve ako poslanec nahradiť Juraj Mravec, ktorý kandidoval do šiesteho miestneho obvodu. V samosprávnych voľbách získal najvyšší počet hlasov z nezvolených uchádzačov.„Ak si svoj mandát po oficiálnom oslovení zo strany miestneho úradu uplatní, k menovaniu a poslaneckému sľubu by malo prísť na najbližšom zasadnutí petržalského zastupiteľstva 23. apríla," dodala hovorkyňa.