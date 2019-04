Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád bude v Bratislave

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. apríla (TASR) - Pravidelné rokovanie súdnych rád z Európskej únie sa bude tento rok konať v Bratislave. Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád bude v dňoch od 5. do 7. júna organizovať Súdna rada SR. Informovala o tom hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady Veronika Müller.zdôraznila predsedníčka Súdnej rady Lenka Praženková.Zhromaždenie v Bratislave sa uskutoční po voľbách do európskych inštitúcií. Ako doplnila Müller, jeho cieľom bude tzv. Bratislavský manifest. Ten by mal ukázať Európskej únii dôležitosť a nezastupiteľnú úlohu súdnych rád a justície v právnom štáte.Okrem toho majú na ňom prezentovať aj výsledky prieskumu Európskej siete súdnych rád o nezávislosti sudcov. Ten bol iniciovaný v rámci nosného projektu Nezávislosť, zodpovednosť a kvalita justície.ozrejmila hovorkyňa.S prípravami podujatia začala Kancelária Súdnej rady podľa jej slov už minulý rok. Zúčastnia sa ho vrcholní predstavitelia a zástupcovia súdnych rád členských štátov Európskej únie, ale aj predstavitelia súdnych správ alebo ministerstiev spravodlivosti tých členských štátov, ktoré nemajú súdnu radu. Prídu aj zástupcovia európskych inštitúcií, najmä Európskej komisie a Európskeho parlamentu či Európskej rady advokátov a právnických spoločností.