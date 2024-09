O Slovenskej komore stavebných inžinierov

SKSI je stavovskou profesijnou organizáciou obnovenou v roku 1992 zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Združuje cca 6400 členov, z toho viac ako 4800 autorizovaných stavebných inžinierov a 1600 dobrovoľných členov. Dbá o kvalitu technickej úrovne v oblasti projektovania, riadenia a realizácie stavieb, a zároveň sa podieľa na ochrane verejných záujmov v oblasti územného plánovania, projektovania, výstavby a chráni práva a oprávnené záujmy spoločnosti. Je členom Európskej rady inžinierskych komôr ECEC a Európskej rady stavebných inžinierov ECCE.

SKSI podporuje práva inžinierov, ich profesijné, sociálne a hospodárske záujmy a obhajuje ich stavovskú česť. Dbá o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne a v súlade s jeho etikou a spôsobom, ktorý ustanovujú zákony a vnútorné predpisy. Okrem autorizácie vykonáva Komora skúšky odbornej spôsobilosti pre energetickú certifikáciu a pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor.

30.9.2024 (SITA.sk) - V sobotu, dňa 28. septembra 2024 sa v Bratislave konalo Valné zhromaždenie Slovenskej komory stavebných inžinierov 2024 (ďalej aj SKSI), ktorého sa osobne zúčastnilo 108 členov – autorizovaných inžinierov a dobrovoľných členov - fyzické a právnické osoby. Nepriamo cez splnomocnenia volilo 624 členov.Funkciu predsedu komory si na Valnom zhromaždení SKSI 2024 znovu obhájil. Za podpredsedov SKSI boli zvoleníSpolu s najvyššími predstaviteľmi si valné zhromaždenie zvolilo aj členov ďalších volených orgánov, Autorizačnej komisie, Disciplinárnej komisie, Etickej rady a Dozornej rady.Členmi Predstavenstva SKSI, ako najvyššieho výkonného orgánu komory, sa pre nasledujúce štvorročné volebné obdobie stali:Prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Ing. Viliam Hrubovčák, Ing. Ján Jakubov, Ing. Ladislav Lehocký, Ing. Jozef Páleš, Ing. Ján Petržala, Ing. Jaroslava Repa, Ing. Ondrej Sova, Ing. Vladimír Štvrtecký, Ing. Boris Vrábel, CSc., Ing. Vladimír Vránsky.Smerovanie komory prezentovali valnému zhromaždeniu vedúci predstavitelia komory, ktorí sa vo svojich príhovoroch zamerali na priority a hlavné témy, ktorým je potrebné venovať sa v ďalšom 4-ročnom volebnom období. Sú to najmä úlohy súvisiace s novou legislatívou, tvorbou vykonávacích predpisov a elektronizáciou, pri zabezpečovaní ktorých bude nevyhnutná aj podpora a aktívna súčinnosť členov komory. Naliehavým ostáva návrat k podstate komory, a to k otázkam zlepšenia každodenného života autorizovaných inžinierov pri výkone povolania. V rámci zahraničných aktivít, SKSI, ako člen dvoch európskych inžinierskych organizácií ECEC (Európskej rady inžinierskych komôr) a ECCE (Európskej rady stavebných inžinierov), bude naďalej vyvíjať iniciatívu v zintenzívňovaní spolupráce SKSI so zahraničnými profesijnými organizáciami, ktorá sa považuje v európskom priestore za kľúčovú, a to najmä z hľadiska možností vplyvu a dosahu na tvorbu legislatívneho rámca s hlavným cieľom – udržať kvalitu v stavebníctve. Vyzdvihla sa dôležitosť aktívnej účasti komory v medzinárodných odborných projektoch, keďže je to spôsob, akým je možné generovať finančné prostriedky a zároveň získať obrovské množstvo poznatkov a implementovať ich do nášho vzdelávacieho procesu. Netreba zabúdať ani na veľkú skupinu odborníkov v komore z oblasti vedenia uskutočňovania stavieb, ktorým nový zákon o výstavbe prinesie nové výzvy. Pripomienka, že práca vo volených orgánoch sa má zakladať na princípe stavovskej cti, ostáva pre všetkých novozvolených členov stále aktuálna.Aj tento rok nás poctili svojou návštevou hostia najmä z profesijných organizácií, ktorí prijali naše pozvanie a prihovorili sa valnému zhromaždeniu. Zo zahraničných hostí pozdravil zhromaždenie za Českú komoru inžinierov a technikov jej podpredseda Ing. František Mráz a za Slovenskú komoru architektov jej predsedníčka Mgr. arch. Nora Vranová. Za profesijné zväzy sa prítomným prihovorili Ing. Juraj Nagy, PhD., prezident SZSI, prof. Ing. Vincent Kvočák, CSc., prezident ABF Slovakia, Ing. Marek Malina, PhD., generálny sekretár ZSPS, Ing. Vladimír Vránsky, prezident SEZ-KES a za poistného makléra Respect Slovakia, s.r.o. vystúpil Mgr. František Prachár.V rámci verejnej časti valného zhromaždenia boli ocenení 14-ti členovia komory za osobné zásluhy a významnú aktívnu činnosť v komore a v stavebníctve."V dnešnej rýchlej dobe je dôležité prejaviť si vzájomnú spolupatričnosť, súdržnosť a vzdať úctu svedomitej práci našim odborníkom. Ocenení boli tí, ktorí posunuli svoju profesiu na poslanie, zasvätili jej svoj vzácny čas a veľkým dielom prispeli k rozvoju stavebníctva a inžinierskej činnosti," vysvetlil potrebu oceňovania Vladimír Benko, predseda komory.Pamätnú medailu SKSI získali za významnú a dlhoročnú spoločenskú a organizačnú činnosť v komore alebo pri prezentácii SKSI a profesie stavebného inžiniera na Slovensku i v zahraničí: Ing. Jozef Antol, Ing. Peter Gemeran, Ing. Milan Jedlovský, Ing. Ladislav Lehocký, doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD., Ing. arch. Eugen Rehorovský, PhD., Ing. Pavol Ruják a Ing. Anton Vyskoč.Komora udelila prvýkrát aj ocenenie Zlatý odznak SKSI, ktorý venovala: Ing. Ľuboslavovi Jánošovi, Ing. Antonovi Letkovi, MBA, Ing. Dušanovi Nedobovi, Ing. Jaromírovi Rybárovi a Ing. Jánovi Tomkovi a Ing. Vladimírovi Vránskemu.