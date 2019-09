Valník s cestujúcimi spadol do rokliny, zahynulo 20 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manila 17. septembra (TASR) - Dvadsať ľudí vrátane viacerých detí zahynulo v utorok na juhu Filipín, keď sa nákladné auto, ktorým cestovali, zrútilo do rokliny. Tlačová agentúra AFP to uviedla s odvolaním sa na vyhlásenie polície.Vozidlo s plochou korbou prepravovalo skupinu výletníkov z pláže naspäť domov a podľa výpovedí svedkov mu zlyhali brzdy. Nehoda sa stala blízko mesta T'boli v provincii Južné Cotabato.Policajný vyšetrovateľ George Tabayan uviedol pre AFP, že príčina tragédie bude predmetom ďalšieho vyšetrovania.Polícia spočiatku uvádzala 15 obetí na životoch, miestni lekári však informovali, že piati z 19 zranených prevezených do nemocnice neskôr zomreli. Medzi mŕtvymi sú deti vo veku jeden až šesť rokov. Podľa Tabayana vodič valníka vyviazol z nehody so zraneniami.Smrteľné nehody sú na filipínskych cestách bežným javom. V júni zahynulo 13 ľudí vrátane nadchádzajúcej nevesty, keď sa prevrátilo na horskej ceste nákladné auto, ktorým cestovali po absolvovaní tradičného predsvadobného obradu.