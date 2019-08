Valónska metropola už nepoužíva na verejné zavlažovanie pitnú vodu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 5. augusta (TASR) - Belgické mesto Namur, metropola regiónu Valónsko, od 1. augusta nepoužíva na verejné zavlažovanie pitnú vodu. Oznámila to v pondelok úradníčka mestskej samosprávy zodpovedná za ekologickú transformáciu Charlotte Mougetová.Tlačová agentúra Belga v tejto súvislosti uviedla, že v reakcii na vysoké teploty, ktoré Belgicko zasiahli najmä koncom júla, sa rozhodla samospráva v Namure kúpiť nové zariadenie na zavlažovanie. To čerpá vodu priamo z riek Meuse a Sambre, ktoré pretekajú cez mesto.Mestské oddelenie pre ochranu prírody a údržbu zelených plôch má dvakrát do roka na starosti prípravu mestskej kvetinovej výzdoby: jednu na leto a druhú na zimu. Pre mesto to znamená starostlivosť o 1142 kvetináčov a nádob na vodu, 280 závesných kvetinových sústav a 25 kvetinových záhonov s rozlohou od šesť do 40 štvorcových metrov. Najviac zavlažovania si vyžaduje letná kvetinová výzdoba, ktorá je vystavená klimatickým rizikám. Program polievania mestskej kvetinovej výzdoby sa vykonáva od 15. júna do 15. septembra.Belga upozornila, že donedávna len malá časť vozidiel určených na zavlažovanie mestskej výzdoby bola vybavená zariadeniami na čerpanie vody z riek Meuse a Sambre. Od 1. augusta majú novú výbavu všetky zavlažovacie vozidlá. Tie môžu denne načerpať celkove 10.000 litrov vody, avšak mesto chce túto kapacitu zvýšiť až na 13.000 litrov denne, čomu má napomôcť kúpa nového vozidla s 3000-litrovou nádržou.Teploty vzduchu v Belgicku sa koncom júla vyšplhali k hranici 42 stupňov Celzia, čo je absolútny rekord, odkedy sa v krajine vedú príslušné záznamy.spravodajca TASR Jaromír Novak