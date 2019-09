Valónska vládu predvolali na súd pre dodávky zbraní do Saudskej Arábie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 12. septembra (TASR) - Dve belgické mimovládne organizácie podali trestné oznámenie na valónsku vládu pre nedostatočnú transparentnosť pri udeľovanie licencií na dodávky zbraní do Saudskej Arábie. Uviedla vo štvrtok tlačová agentúra Belga.Organizácie Liga za ľudské práva (LDH) a Národná koordinácia pre mier a demokraciu (CNAPD) poukázali na netransparentnosť dodávok valónskych zbraní do Saudskej Arábie. Obe organizácie nechali súdne predvolať regionálnu valónsku vládu na skrátené súdne konanie v Namure. Úvodné vypočutie v hlavnom meste Valónska sa uskutoční 17. septembra.Dôvodom tohto kroku je skutočnosť, že uvedeným organizáciám sa už od mája tohto roku nedarí získať zoznam vývozných povolení, čo žiadajú od valónskeho premiéra. Mimovládne organizácie sa v júni pokúsili získať prístup k dokumentom o udeľovaní licencií na vývoz zbraní aj prostredníctvom Komisie pre prístup k administratívnym dokumentom (CADA). Tento úrad v júli vydal varovanie, v ktorom zdôraznil, že zdôvodnenie regionálnej vlády, pokiaľ ide o neposkytnutie požadovaných dokumentov, je "neprípustné" a vyzval najvyšších valónskych predstaviteľov, aby mimovládnym organizáciám zaslali kópiu požadovaných vývozných licencií.K tomu zatiaľ nedošlo a tak sa obe mimovládne organizácie v snahe presadiť svoje práva obrátili na súd. Ich víťazstvo na súde v Namure by znamenalo takmer úplnú transparentnosť licencií na vývoz zbraní udelených vo Valónsku za posledné dva roky. V prípade, že v krajine ešte sú zásielky zbraní pre Saudskú Arábiu, ktoré neboli odoslané, ľudskoprávnym aktivistom by to umožnilo obrátiť sa na Najvyšší správny súd a požiadať, aby tieto zásielky boli zadržané.Dánsko, Fínsko a Nemecko už v roku 2018 pozastavili predaj zbraní do Saudskej Arábie, čiastočne aj Španielsko. Dôvodom je vojenské sa angažovanie Rijádu v Jemene ako aj obavy, že cez Saudskú Arábiu sa európske zbrane dostávajú do rúk moslimských teroristických skupín. Európsky parlament vlani vyzval všetky členské štáty EÚ, aby prestali dodávať do tejto krajiny zbrane, zbraňové systémy a muníciu.