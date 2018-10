Vaľová: Nevymením peniaze Humenčanov za hodnotenie jednej mimovládky

Na snímke Jana Vaľová, primátorka Hummeného, archívne foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Humenné 16. októbra (TASR) - Nevymením peniaze Humenčanov za hodnotenie jednej mimovládky. Uviedla to poslankyňa NR SR za Smer-SD a primátorka Humenného Jana Vaľová v reakcii na aktuálny rebríček transparentnosti miest, ktorý zostavila mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS). Humenné v ňom skončilo s 32 percentami na poslednom mieste. Ako v utorok informoval jej analytik Michal Piško, toto mesto ako jediné odignorovalo aj hodnotiaci dotazník TIS, zasielaný podľa infozákona.uviedla Vaľová s tým, že inak tomu nie je ani pri TIS. Na tom, že rebríček zverejnila TIS pred voľbami, by podľa jej ďalších slov nebolo nič. Problém má iba s tendenčnosťou týchto hodnotení.vysvetlila.Podľa jej slov je schéma veľmi jednoduchá.uviedla s tým, že ďalšou z možností je byť napr. nezávislý alebo opozičný primátor či primátorka.uviedla Vaľová.Pokračovala, že sa nebojí poukazovať na ich pochybenia a verejne o nich hovoriť.ozrejmila s tým, že presne tak isto postupovala pri hodnotení mestských novín aj v tomto roku.dodala.Vaľová odmieta hrať s TIS ich hru.priblížila s tým, že radšej opraví ďalšie dva chodníky v meste, ako by mala desiatkami tisíc eur z peňazí všetkých Humenčanov financovať bratislavskú mimovládku.uzavrela.