Valverde víťazom 2. etapy Vuelty, červený dres Kwiatkowskému

Španielsky cyklista Alejandro Valverde Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

2. etapa, Marbella - Caminito del Rey (163,5 km):



1. Alejandro Valverde (Šp./Movistar) 4:13:01 h, 2. Michal Kwiatkowski (Poľ./Sky) rovnaký čas ako víťaz, 3. Laurens De Plus (Belg./Quick-Step) +3 s, 4. Wilco Kelderman (Hol./Sunweb), 5. George Bennett (Hol./Lotto NL-Jumbo), 6. Tony Gallopin (Fr./AG2R La Mondiale), 7. Emanuel Buchmann (Nem./Bora-Hansgrohe), 8. Rigoberto Uran (Kol./Cannondale-Drapac), 9. Nairo Quintana (Kol./Movistar), 10. Thibaut Pinot (Fr./FDJ) všetci rovnaký čas



Priebežné poradie:



1. Michal Kwiatkowski (Poľ./Sky) 4:22:40 h, 2. Alejandro Valverde (Šp./Movistar) +14 s, 3. Wilco Kelderman (Hol./Sunweb) +25, 4. Laurens De Plus (Belg./Quick-Step) +28, 5. Jon Izagirre Insausti (Šp./Bahrain-Merida) +30, 6. Fabio Felline (Tal./Trek–Segafredo) rovnaký čas, 7. Emanuel Buchmann (Nem./Bora-Hansgrohe) +32, 8. Tony Gallopin (Fr./AG2R La Mondiale) +33, 9. Nairo Quintana (Kol./Movistar) rovnaký čas, 10. Bauke Mollema (Hol./Trek–Segafredo) +35





Caminito del Rey 26. augusta (TASR) – Víťazom nedeľnej 2. etapy cyklistických pretekov Vuelta sa stal domáci Španiel Alejandro Valverde z tímu Movistar. Za 38-ročným matadorom skončil po 163,5 km z Marbelly do Caminita del Rey Poliak Michal Kwiatkowski (Sky), ktorý vyzliekol z červeného dresu pre lídra poradia Austrálčana Rohana Dennisa (BMC).Tretie miesto obsadil Belgičan Laurens De Plus (Quick-Step Floors). Slovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) nezasiahol do boja o etapové vavríny.Krátko po štarte uniklo vo zvlnenej etape na juhu Španielska sedem jazdcov, ktorí začali postupne zvyšovať náskok na pelotón. Prvú horskú prémiu tohtoročnej Vuelty na ôsmom kilometri Puerto de Ojén (2. kategória, dĺžka 6500 m, priemerný sklon 5,2 %) ovládol domáci Luis Angel Maté Mardones (Cofidis, Solution Credits), ktorý si pripísal päť bodov. O dva menej získal Belgičan Thomas De Gendt (Lotto Soudal) a zostávajúci bod ukoristil Francúz Pierre Rolland (EF Education First-Drapac p/b Cannondale). Maté Mardones zobral tri body aj v prvom z dvojice nedeľných výstupov na Alto de Guadalhorce (3. kategória, dĺžka 7,1 km, priemerný sklon 2,8 %). V tejto fáze prišlo k striedaniu na čele pelotónu, kde jazdcov BMC nahradili cyklisti Bora-Hansgrohe, ktorí šliapli do pedálov a začali odkrajovať z náskoku formácie v úniku. Päťdesiat kilometrov pred cieľom opustil sedmičku, ktorej náskok klesol na dve a pol minúty, De Gendt. Maté Mardones si na Alto de Ardales (3. kategória, dĺžka 5,8 km, priemerný sklon 3,7 %) definitívne zabezpečil bodkovaný dres, o ktorý ho v nedeľu už nemohol pripraviť nik zo súperov.Tridsať kilometrov pred finišom nastúpila z úniku dvojica Francúzov Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale) a Rolland. Zostávajúce kvarteto Španielov pohltil pelotón. Ako prvý vzdal boj Gougeard a chvíľu po ňom aj Rolland. Pelotón na čele s tímom Sky, v ktorom začal boj o pozície pre záverečný útok, sa rozdelil na dve časti, pričom Sagan zostával vzadu s dvojminútovým odstupom. Cieľové stúpanie na Alto de Guadalhorce režírovali Sky a Movistar. Vo finále sa o ataky pokúsilo niekoľko jazdcov. Na prvenstvo siahal Kwiatkowski, no tesne pred cieľom ho prešpurtoval Valverde.