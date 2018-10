Valverde získal prestížnu cenu Vélo d'Or pre top jazdca za rok 2018

Na snímke španielsky cyklista Alejandro Valverde bozkáva zlatú medailu na pódiu po zisku titulu majstra sveta a víťazstve pretekov mužskej kategórie Elite na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v rakúskom Innsbrucku 30. septembra 2018. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 27. októbra (TASR) - Španielsky profesionálny cyklista Alejandro Valverde získal prestížnu cenu Vélo d’Or pre najlepšieho jazdca roka 2018. Tú udeľuje francúzsky časopis Vélo. Tohtoročný majster sveta z Innsbrucku si cenu prebral z rúk krajana Miguela Induraina, ktorý vyhral prvé dva ročníky ankety v rokoch 1992 a 1993.Tridsaťosemročný jazdec Movistaru krátko po zisku zlata v Rakúsku potvrdil, že bude pokračovať v kariére až do OH 2020 v Tokiu. Hoci mu nevyšla jarná klasikárska časť sezóny, následne vyhral všetky štyri týždňové etapové preteky, v ktorých štartoval. Na prestížnej Tour de France skončil v celkovom hodnotení 14., na Vuelte piaty a ovládol tam bodovaciu súťaž. Valverde mal pred Innsbruckom vo svojej zbierke šesť cenných kovov zo svetových šampionátov, no z vytúženého titulu sa tešil až na tirolských cestách. Na náročnej trati s kopcovitým profilom sa presadil po dlhom záverečnom špurte a vystriedal na tróne trojnásobného obhajcu zlata Slováka Petra Sagana.