Van der Poel na Tour de France 2021 splnil sľub nebohému starému otcovi (foto)

28.6.2021 (Webnoviny.sk) - Druhá etapa na Tour de France mala jedného veľkého hrdinu. Holanďan Mathieu van der Poel dokázal to, čo sa jeho starému otcovi Raymondovi Poulidorovi nepodarilo počas 14 účastí na slávnych etapových pretekoch - dobyl žltý dres lídra.Dvojkilometrové známe stúpanie na Mur-de-Bretagne Guerlédan 26-ročný favorit dvakrát zvládol najrýchlejšie spomedzi všetkých a v prvých rozhovoroch v cieli neúspešne bojoval s tým, aby sa nerozplakal."Trochu som riskoval najmä pri prvom výstupe na Mur de Bretagne. Vedel som, že bonusové sekundy potrebujem, aby som sa mohol obliecť do žltého. Je neuveriteľné, že to fungovalo," vyznal sa Van der Poel, cituje ho aj web Sporza TV.Na otázku, na koho myslel, keď prešiel cieľom, Van der Poel odpovedal jednoznačne: "Bol to môj dedko. Ďakujem, že som si mohol takto na neho spomenúť. Mal som nohy na víťazstvo v tejto etape a využil som to. Bola to moja druhá a posledná šanca ako si vybojovať žltý dres na Tour de France."Raymond Poulidor mal vo svete cyklistiky prezývku "Večne druhý". Na Tour de France vyhral sedem etáp, ale nikdy nemal na seba žltý dres lídra týchto slávnych pretekov. Jeho úsilie sa premietlo "len" do troch druhých a piatich tretích miest v celkovej klasifikácii.Naposledy bol tretí v roku 1976, keď už mal po oslave štyridsiatky. Tento legendárny cyklista zomrel v novembri 2019 vo veku 83 rokov a jeho vnuk Mathieu Van der Poel nad jeho hrobom okrem iného sľúbil, že na jeho počesť jedného dňa vybojuje žltý dres pre lídra Tour de France.Keď sa mu to podarilo, na svojom účte na sociálnej sieti zverejnil jednoduchý odkaz vo francúzštine: "Žltá! To je pre Teba, Papi."Van der Poel má po svojom triumfe na Mur-de-Bretagne na čele celkového poradia náskok 8 sekúnd pred Francúzom Julianom Alaphilippom, ktorého vyzliekol zo žltého. Tretí je s mankom 13 sekúnd obhajca celkového troumfu Slovinec Tadej Pogačar.Líder tímu Bora-Hansgrohe Holanďan Wilco Kelderman je piaty s odstupom 24 sekúnd. V pondelok je na Tour de France na programe 3. etapa na trase Lorient - Pontivy (182,9 km) a v jej závere by mali prísť k slovu šprintéri.