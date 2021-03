Van der Poel porazil Van Aerta a triumfoval na Tirreno Adriatico, Sagan v závere šetril sily

Vynahradil si nevydarený včerajšok

Rozhodol záverečný špurt

12.3.2021 (Webnoviny.sk) - Holanďan Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) sa stal víťazom piatkovej 3. etapy pretekov Tirreno-Adriatico v Taliansku. Dvadsaťšesťročný belgický rodák triumfoval v záverečnom špurte pred Belgičanom Woutom van Aertom (Jumbo-Visma), tretí skončil Talian Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step). Slovenský reprezentant Peter Sagan (Bora hansgrohe) sa pred rýchlym záverom rozhodol šetriť sily a do cieľa prišiel s viacminútovým mankom na víťaza."Dnes som si chcel vynahradiť nevydarený včerajšok. Tím pracoval naozaj dobre," povedal po víťaznom dojazde Mathieu van der Poel.Modrý dres lídra celkovej klasifikácie si v piatok udržal víťaz stredajšej 1. etapy Van Aert, ktorý stále vedie 4 sekundy pred Van der Poelom, tretí je víťaz štvrtkovej druhej etapy Francúz Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step).V úvode piatkovej 3. etapy sa sformovala na čele päťčlenná skupina a jej náskok pred hlavným poľom narástol až na deväť minút. Pelotón však dostatočne skoro začal pomaly sťahovať náskok unikajúcich jazdcov.Na vrchárskej prémii 80 km pred cieľom bol prvý Talian Davide Bais, po prechode pelotónu cez vrchol Poggio della Croce začal Sagan trochu zaostávať za hlavnou skupinou, no po pár kilometroch sa do nej vrátil. Aj rýchlostnou prémiou 54 km pred cieľom prešiel prvý Bais, v tom okamihu pelotón strácal už pod päť minút.Desať kilometrov pred cieľom bola v úniku už len štvorica pretekárov, no ich náskok už bol menej ako 30 sekúnd. Tesne pred ochrannou zónou prišlo v hlavnej skupine k pádu bez vážnejších následkov. Na méte dvoch kilometrov pred páskou bol už únik minulosťou a v rozhodol až záverečný špurt. V ňom príliš skoro nastúpil český jazdec Zdeněk Štybar a pre víťazstvo si napokon prišiel Van der Poel.