Van Kessel sa v Trnave nechytil, odchádza na hosťovanie do Trenčína

Na archívnej snímke vľavo Gino van Kessel a Parvizchon Umarboev. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Trnava 20. augusta (TASR) - Útočník Gino van Kessel odchádza mesiac po podpise zmluvy so slovenským futbalovým prvoligistom FC Spartak Trnava na hosťovanie do AS Trenčín.cituje slová generálneho manažéra Mariána Černého internetový portál spartak.sk.Van Kessel, ktorý už v Trenčíne strávil jeden a pol roka, sa stal najlepším strelcom Fortuna ligy v sezóne 2015/2016. S vedením AS sa Spartak dohodol na hosťovaní do konca kalendárneho roka. Holanďan sa v trnavskom drese predstavil v piatich súťažných zápasoch.