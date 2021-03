Vans - objavte novinky ikonickej značky mestskej módy

Táto spoločnosť bola jedinečná v tom, že vyrábala obuv lokálne a predávala ju priamo verejnosti. Popularita značky rýchlo narastala a v súčasnosti patrí medzi obľúbené tenisky známe predovšetkým pohodlnosťou a tým, že sa ľahko kombinujú. Najpopulárnejšie sú medzi mladými, ktorý preferujú štýlové kúsky, za prijateľné ceny a v zaujímavých dizajnoch.

Novinky alebo klasiky?

Medzi najobľúbenejšie Vans tenisky určite patria nesmrteľné „Old Skool“, ktoré viete nájsť v mnohých prevedeniach. Najžiadanejšia je neutrálna kombinácia čierno-bielej, no na stránkach viete nájsť farebné kombinácie, aké si len viete predstaviť. Rovnako si môžete vyberať z vysokých alebo nízkych topánok a niektoré druhy sa líšia aj hrúbkou podrážky. S výberom teda určite nie je problém a tieto topánky ľahko skombinujete so športovými, ležérnymi aj elegantnejšími outfitmi. Na bežné nosenie sú zároveň nesmierne pohodlné a praktické.

Veľmi obľúbené sú aj rôzne druhy sneakersov, ktoré nie sú plátené a teda poskytujú väčší komfort aj čo sa týka poveternostných podmienok. Počas minulých sezón boli in najmä vysoké členkové sneakersy v mnohých zaujímavých farebných prevedeniach a zo širokého spektra materiálov. Rovnako patria medzi nadčasové kúsky aj Authentic a Vulcanized, ktoré sú úplne jednoduché a preto sa ľahko kombinujú.

Máte chuť na čerstvé novinky?

Spoločnosť Vans po minulé roky vo veľkom priniesla aj slip on tenisky. Nemajú šnurovanie a obúvajú sa za pomoci jednoduchej gumičky, vďaka ktorej je obúvanie rýchle a jednoduché. Jar sa spája s výraznými farbami a preto ak chcete zažiariť a trafiť sa aj do súčasných trendov, odporúčame vám siahnuť po novinkách v žltých tónoch. Akékoľvek výrazné farby sú vítané, pretože jarná sezóna 2021 je v znamení pestrofarebnosti. Môžete zvoliť aj rôzne potlače, ktoré rozveselia každý outfit a dodajú mu šmrnc. Nájdite si svoje vysnívané tramky na http://eobuv.sk/damske/sportove/tramky-a-tenisky.html

Okrem štýlových topánok vám na novú jarnú sezónu nesmú chýbať ani slnečné okuliare. Slnečné okuliare majú okrem estetickej stránky aj stránku praktickú a priamo chránia zdravie očí pri pobyte na priamom slnku. Je preto viac ako dôležité, aby ste si pri výbere dali záležať a volili kúsky, ktoré majú dobré parametre. Vans okuliare sú dostupné v rôznych štýlových prevedeniach. Na jar 2021 je vhodné voliť obrovské výrazné čierne okuliare, ktoré sú rovnako praktické, pretože sa pod ne nemusíte maľovať. Outfitu dodajú eleganciu a v kombinácii s výraznými teniskami doplnia každý (aj nudnejší) outfit.

Inšpirujte sa na sociálnych sieťach

Ak chcete vytvárať nové krásne trendové outfity, môžete sa skúsiť inšpirovať priamo na sociálnych sieťach. Stačí do vyhľadávania zadať hashtag #vans a okamžite sa vám zobrazia milióny tipov na to, ako Vansy zaradiť do tvorby vašich outfitov. Inšpirujte sa takto k nákupu noviniek a k trendy kombinovaniu so zvyškom vášho šatníka. Na oficiálnom profile značky Vans môžete zároveň sledovať všetky novinky, prípadne chystané kolekcie, aby vám nič neušlo. Sociálne siete sú ideálne pre ľudí, ktorí chcú byť stále v obraze a chcú poznať najnovšie trendy. Chcete to aj vy? Sledujte sociálne siete a stránky internetových obchodov, aby ste boli trendy za každých okolností.