Vaping v USA a elektronické cigarety na Slovensku sú rozdielne svety

Bratislava 28. novembra (OTS) - Informácie o viac ako 2000 hospitalizovaných a niekoľkých desiatkach úmrtí prinášali médiá s titulkami o tom, že elektronické cigarety zabíjajú. Je ale dôležité ujasniť si skutočnosti.Podľa zistenia amerického hlavného národného úradu verejného zdravia, CDC, je vinníkom týchto úmrtí a poškodení pľúcAcetát vitamínu E sa nepoužíva a ani sa nikdy nepoužíval pri výrobe náplní s obsahom nikotínu, ktoré sa bežne predávajú v Európe a na Slovensku. Jeho použitie v klasických náplniach ani nie je možné, pre jeho hustotu, pripomínajúcu med. Ani jeden prípad zatiaľ nepreukázal nebezpečenstvo používania náplní, ktoré slúžia fajčiarom namiesto klasických cigariet.Viacero amerických štátov už legalizovalo rekreačné užívanie, a teda i legálny predaj produktov z rastliny marihuana a jej aktívnej psychotropnej látky, THC. Predajcov takýchto produktov zaujal nápad vyrábať uzatvorené kapsle - cartridge - s obsahom oleja s vysokou dávkou THC, ktoré stačí naskrutkovať na vhodnú batériu a začať vapovať. Tieto produkty si aj napriek vysokej cene našli tisíce zákazníkov a nepriamo umožnili vznik čierneho trhu, ktorý vizuálne rovnaký produkt vedel ponúknuť v tretinovej cene. Nelegálni predajcovia dokonca predávali tieto nelegálne náplne pod známymi značkami veľkých výrobcov marihuanového priemyslu. Na Slovensku by boli takéto náplne dôvodom na vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti u osôb vo všetkých rovinách, ako pri výrobe, tak aj pri predaji.Podľa posledných správ je v USA rekordne nízke percento používania tabakových cigariet u mladých ľudí v celej histórii USA. Je však pravdou, že výrazne stúpol aj počet mladých ľudí, ktorí začali používať elektronickú cigaretu. Zaujímavosťou v rámci tejto epidémie je, že obrovský podiel obsadenia trhu má len jedna značka. Značka, ktorej spolumajiteľom je tabaková spoločnosť a ktorá čelí žalobám, že svoj marketing cielila na mladých ľudí. Treba však podotknúť, že atraktivita týchto elektronických cigariet spočívala aj v ich náplniach, ktoré obsahovali nikotín v pomere viac ako dvakrát väčšom, ako je dovolené v Európskej únii.Je len na vás, či sa rozhodnete pre elektronickú cigaretu, ktorej štúdie pripisujú škodlivosť oproti klasickej tabakovej cigarete 5 %, či pre tabakovú alternatívu tzv. nahrievaného tabaku, kde je deklarovaná škodlivosť na úrovni 10 %, no stále urobíte správnejšie rozhodnutie, ako by bolo pokračovať vo fajčení klasických tabakových cigariet.Tieto výrobky sú predávané len dospelým fajčiarom za účelom zníženia rizika, spojeného so závislosťou na tabaku.Elektronická cigareta, teda náplň do nej, funguje na princípe tekutiny a nepochádza z tabaku. Oproti tomu, ako už názov napovedá, zahrievaný tabak je stále tabak, ktorý síce nehorí, ale tlie. Na elektronickej cigarete nemáte žiadne filtre, ale len fľaštičku s náplňou, ktorá obsahuje nikotín. Porovnávať tieto dva systémy nie je vhodné, lebo jeden z nich je čisto tabakovou záležitosťou a druhý vôbec. V predajniach elektronických cigariet nekúpite žiadne zariadenie na zahrievanie tabaku a ani žiadny tabakový výrobok.Je len na užívateľoch, ktorú alternatívu si zvolia, aj keď, pravdaže,UPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby, zverejňujeme ich v plnom znení, a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.