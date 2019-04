Varadkar: Dlhší odklad brexitu by mohol byť zmysluplnejší

Írsky premiér Leo Varadkar na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 5. apríla (TASR) - Dlhší odklad brexitu by mohol byť vhodnejší, aby sa dalo vyhnúť pokračujúcej neistote. Vyhlásil to v piatok írsky premiér Leo Varadkar po tom, ako jeho britská kolegyňa Theresa Mayová požiadala o odklad do 30. júna.povedal Varadkar podľa agentúry Reuters.Na otázku, či je prijateľný návrh predsedu Európskej rady Donalda Tuska naodklad o 12 mesiacov, írsky premiér uviedol, žeNemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas konštatoval, že britská vláda musí ešte vyriešiť mnoho otázok, čo sa týka brexitu.povedal novinárom vo Francúzsku pred stretnutím šéfov diplomacií krajín G7.Podľa Steffena Seiberta, hovorcu nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, sa Nemecko spolieha na jednotný prístup k brexitu od zvyšných 27 členských krajín Európskej únie. Seibert sa odmietol vyjadriť k požiadavke Mayovej na odklad odchodu Británie z Únie do 30. júna.dodal. Agentúra DPA pripomína, že mimoriadny summit EÚ k brexitu sa bude konať budúcu stredu v Bruseli.Holandský premiér Mark Rutte sa vyslovil, že najnovší návrh britskej premiérkyna kľúčové otázky Únie, čo sa týka plánov Londýna. "Pokiaľ viem, tak dnes zaslaný list nedáva odpoveď na túto žiadosť (od EÚ o viac informácií). Dúfam, že bude možné poskytnúť odpovede na tieto otázky," dodal.Rovnako Francúzsko považuje diskusie o ďalšom odklade odchodu Británie z Európskej únie zaa žiada, aby Londýn predstavil, ktorým by opodstatnil ďalší odklad brexitu. S odvolaním sa na zdroj z prostredia Elyzejského paláca o tom v piatok informovala agentúra AFP.Paríž podľa tohto zdrojaoficiálnu žiadosť Londýna o odklad termínu odchodu Británie z Únie do 30. júna.uviedol zdroj s tým, že odklad je iba nástrojom, a nie samotným riešením.Britská premiérka požiadala o odklad brexitu v liste zverejnenom spravodajskou televíziou Sky News. Okrem iného v ňom píše, že ak poslanci britského parlamentu schvália dohodu o brexite "včas", Spojené kráľovstvo by malo odísť z EÚ do 23. mája 2019. V prípade, že sa tak nestane, krajina sa pripraví na účasť v májových voľbách do Európskeho parlamentu.Predseda Európskej rady Tusk krátko pred zverejnením Mayovej listu avizoval, že navrhne lídrom EÚ tzv. flexibilný odklad termínu vystúpenia Británie z EÚ do 31. marca 2020.Európski lídri na mimoriadnom summite buď zvážia žiadosť Británie o odklad brexitu, alebo prerokujú na poslednú chvíľu prípravy na brexit bez dohody. Ďalší odklad si vyžaduje súhlas predstaviteľov všetkých 27 zvyšných členských štátov EÚ.Spojené kráľovstvo malo pôvodne Úniu oficiálne opustiť 29. marca. Mayová však 22. marca na summite EÚ v Bruseli dosiahla odklad brexitu v prípade neschválenia dohody do 12. apríla s tým, že dovtedy by mal Londýn informovať svojich európskych partnerov, ako si predstavuje ďalší postup.