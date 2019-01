Varadkar: Neriadený brexit môže viesť k takej dohode, aká je na stole

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Davos 24. januára (TASR) - Írsky premiér Leo Varadkar vo štvrtok varoval, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody o podmienkach brexitu by spôsobilo "chaos", napokon by však mohlo viesť k rovnakému riešeniu, aké obsahuje dohoda odmietnutá britským parlamentom. Informovala o tom agentúra AFP.Varadkar sa vyjadril počas zasadnutia Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose, kde je brexit častou témou rozhovorov. Jeho stanovený termín - 29. marca - sa blíži, snahy dohodnúť sa na jeho podmienkach sa však ocitli v patovej situácii.Budúci režim na hranici medzi Írskom a Severným Írskom je najväčšou prekážkou pre prijatie "rozvodovej" dohody v podobe, v akej ju vlani v novembri - po vyše dvoch rokoch rokovaní - prijali hlavy vlád a štátov členských krajín EÚ.V Londýne totiž panuje odpor voči tzv. írskej poistke z tejto dohody, teda mechanizmu zaručujúcemu, že nedôjde k návratu k "tvrdej" hranici na írskom ostrove. Pre Severné Írsko by platili odlišné podmienky obchodovania s EÚ, aké by sa týkali zvyšku Spojeného kráľovstva, pričom takáto úprava by nebola časovo ohraničená.Značná časť britských zákonodarcov to vníma ako pascu, pre ktorú by Británia navždy zostala zviazaná obchodnými pravidlami Európskej únie.Varadkar povedal, že Írsko by v prípade bezdohodového brexitu stálo pred, pretože Dublin by na základe predpisov EÚ musel považovať hranicu so Severným Írskom za vonkajšiu hranicu Únie.Spojené kráľovstvo aj Írska republika by všakv Severnom Írsku, ktoré vylučujú zavedenie tvrdej hranice, zdôraznil predseda írskej vlády pred novinármi.Vzhľadom na tento rozpor, uviedol Varadkar.dodal.