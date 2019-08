Varadkar vyzval Britániu a EÚ, aby začali dialóg o budúcich vzťahoch

Írsky premiér Leo Varadkar na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belfast 7. augusta (TASR) - Írsky premiér Leo Varadkar vyzval Britániu a Európsku úniu, aby využili čas do realizácie brexitu, stanoveného na 31. októbra, na preskúmanie alternatívnych opatrení, ktoré sú súčasťou ich spoločnej deklaráciu o vzájomných vzťahoch v budúcnosti. Informovala o tom agentúra Reuters.povedal Varadkar v utorok na politickej diskusii v Belfaste.Britský premiér Boris Johnson v utorok po prvý raz hovoril s Varadkarom, ktorého ubezpečil, že ak Británia odíde z EÚ bez dohody, medzi oboma krajinami nebudú zavedené nové hraničné kontroly.Johnson svojmu írskemu náprotivkovi v telefonickom rozhovore povedal, že ak Británia 31. októbra opustí Európsku úniu bez dohody, "Johnson zároveň uviedol, že Británia bezprestane byť členom EÚ 31. októbra, pričom dodal, že z akejkoľvek dohody musí byť odstránená írska poistka.Na základe írskej poistky, ktorá je súčasťou dohody o brexite uzavretej medzi Európskou úniou a vládou Johnsonovej predchodkyne Theresy Mayovej, by pre Severné Írsko dočasne platili odlišné podmienky obchodovania s EÚ, aké by sa týkali zvyšku Spojeného kráľovstva.Klauzula obola hlavným dôvodom, prečo dohodu britský parlament počas Mayovej vládnutia trikrát neschválil. To takmer priviedlo Britániu k tvrdému odchodu, ale Únia termín brexitu predlžovala a nakoniec Mayová prišla o moc.