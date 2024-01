Varga bol rád, že v predposlednej etape na Rely Dakar nerozbil seba ani štvorkolku. Terén opísal ako poriadny masaker

Bol to poriadny masaker

Bude tretí?

19.1.2024 (SITA.sk) - Slovenský pretekár v kategórii štvorkoliek Juraj Varga si užil štvrtkovú predposlednú etapu tohtoročnej edície Rely Dakar v Saudskej Arábii. Napriek sľubu organizátorov, že bude najnáročnejšia v doterajšom priebehu, si udržal 3. priečku v priebežnej klasifikácii a dúfa, že počas piatkového záveru podujatia mu už do cesty neprídu žiadne komplikácie.Vo štvrtok jazdci absolvovali 587 km, z nich bolo 480 km meraných úsekov. Povrch trate bol takmer celý kamenný a pretekárom hrozilo množstvo defektov.„Bolo na nej množstvo príležitostí, kde sa dalo poriadne rozbiť. Buď seba alebo štvorkolku. Celá etapa sa jazdila na kameňoch a poriadnych balvanoch, čiže to bol poriadny masaker. Aj keď organizátor sľuboval najťažšiu etapu tohtoročného Dakaru, mne sa napriek tomu išlo veľmi dobre, lepšie ako v predchádzajúcich dňoch. Trať bola dosť dlhá, ale mám dojem, že sa na nej najviac vytrápili motorky a autá, keďže posledných päťdesiat kilometrov veľmi veľa áut stálo a jazdci so spolujazdcami menili kolesá po defektoch. Bolo tam aj dosť rozbitých áut,“ vyhlásil Varga v tlačovej správe od Miroslava Majlátha.Ak sa nič dramatické nestane, Varga na podujatí obsadí konečnú tretiu pozíciu. Vlani bol celkovo štvrtý.„Čaká nás posledná etapa, tak dúfam, že to už dotiahneme až do cieľa bez problémov,“ dodal Varga pred absolvovaním záverečných 328 kilometrov, z ktorých bude len 175 km meraných úsekov.