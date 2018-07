VARGA ZÍSKAL ZLATO V ŠPRINTE V TARTU NA MAJSTROVSTVÁCH EURÓPY

Tartu 20. júla - Slovenský reprezentant v triatlone Richard Varga si v piatok vybojoval zlatú medailu v šprinte na majstrovstvách Európy v estónskom Tartu.





Výsledky:

Na trati, ktorá pozostávala z 0,75 km plávania, 20 km na bicykli a päť km behu, dosiahol čas 53:07 minút a o 11 sekúnd zdolal druhého Uxia Abuina Aresa zo Španielska. Bronz si vybojoval ďalší španielsky reprezentant Roberto Sanchez Mantecon, ktorý zaostal o ďalšiu sekundu.Dvadsaťdeväťročný Varga tak vybojoval nielen svoj prvý titul na majstrovstvách Európy, ale aj premiérový pre Slovensko. "Som neuveriteľne šťastný za toto víťazstvo, na toto som čakal už desať rokov. Vlastne odkedy robím triatlon. Už som skoro neveril tomu, že to môže prísť a je to niečo neskutočné a veľmi ťažké opísať slovami," povedal pre TASR.Varga bol počas celých pretekov veľmi aktívny, stále sa dral dopredu, nezastavili ho problémy vo vode, ani niekoľko neúspešných pokusov o únik a nakoniec slávil veľké víťazstvo. "Mal som veľmi dobrý štart a v plávaní som bol hneď na prvej pozícii. Potom som ich takticky pustil pred seba, aby trošku potiahli a ja som ušetril sily. Na poslednej bóji som sa zamotal do siete, čo ma trošku spomalilo a musel som zamakať. No potom sme išli do úniku na bicykli s Maďarom Dévayom, mali sme náskok asi 15-20 sekúnd, až na druhom kole nás dobehol Luxemburčan. Boli sme traja, ale stále asi 15 sekúnd od skupiny. Pracovali sme a verili sme, že by to mohlo stačiť. V treťom okruhu nás dobehla asi 20-členná skupina, ja som skúšal ísť stále do úniku. V 3. alebo 4. kole sme si so Španielom Sanchez vytvorili náskok, ktorý vydržal až do depa. Aj potom nás znova dobehli, no ja som si išiel svoje vlastné preteky a nakoniec som ich utrhol a vyhral," opísal priebeh súťaže.





muži - elite:

1. Richard VARGA (SR) 53:07 min, 2. Uxio Abuin Ares +11 s, 3. Roberto Sanchez Mantecon (obaja Šp.) +12, 4. Constantine Doherty (Ír.) +13, 5. František Linduška (ČR) +16, 6. Tamás Tóth (Maď.) +24, 7. Miguel Arraiolos (port.) +27, 8. Samuel Dickinson (V.Brit.) +30