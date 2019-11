Várhelyiho vypočul výbor parlamentu pre európske záležitosti

Olivér Várhelyi, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 22. novembra (TASR) - Dezignovaný maďarský komisár pre politiku susedstva a rozširovanie EÚ Oliver Várhelyi sa domnieva, že je potrebné zdynamizovať proces prístupu krajín západného Balkánu do EÚ. Uviedol to počas piatkového vypočúvania pred výborom maďarského parlamentu pre európske záležitosti v Budapešti, informovala agentúra MTI.Várhelyi vyhlásil, že jeho najdôležitejšou a najakútnejšou úlohou bude umožniť, aby Európska komisia (EK) vypracovala návrh, na základe ktorého by sa na budúci rok - ešte pred záhrebským summitom - mohli začať prístupové rokovania s Albánskom a Severným Macedónskom.Summit krajín EÚ a západného Balkánu v chorvátskej metropole by sa mal konať v máji 2020.Dezignovaný komisár v piatok vyjadril presvedčenie, že Európa by bola bez ďalšieho rozširovania chudobnejšou, pretože nevyužije politické a ekonomické možnosti, ktoré ponúka jej bezprostredné okolie.V poradí druhý maďarský nominant na eurokomisára Várhelyi dostal v pondelok v Bruseli odobrenie Výboru Európskeho parlamentu pre zahraničné veci (AFET), aby sa mohol stal členom nastupujúcej EK pod vedením Ursuly von der Leyenovej.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)