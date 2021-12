Variant omikron v Grécku dominuje, zrušil aj hudbu na novoročných oslavách a obmedzenia začnú platiť skôr

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.12.2021 (Webnoviny.sk) - Grécky minister zdravotníctva Thanos Plevris v stredu uviedol, že počas novoročných osláv bude na všetkých komerčných miestach zakázaná hudba. Toto opatrenie patrí do najnovšieho „balíka“ reštrikcií, ktoré v Grécku zaviedli v súvislosti so šíriacim sa novým variantom koronavírusu omikron Obmedzenia mali pôvodne nadobudnúť účinnosť 3. januára, no začnú platiť už vo štvrtok, pretože denný prírastok nakazených v utorok prudko vzrástol na takmer 22-tisíc, čo je viac ako dvojnásobok rekordného počtu zaznamenaného v predchádzajúci deň. „Omikron je momentálne dominantný variant, čo sa týka nových infekcií," povedal Plevris počas stredajšieho brífingu.Vo verejnej doprave alebo supermarketoch bude po novom povinné nosenie dvojitých rúšok. Zábavné podniky budú musieť zatvoriť o polnoci, na Silvestra budú môcť byť otvorené do 2:00. Kapacita na futbalových štadiónoch sa zníži na 10 percent. Návštevy domovov dôchodcov budú umožnené iba ľuďom s negatívnym výsledkom PCR testu.