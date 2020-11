Varšava je pripravená vetovať nový rozpočet EÚ, poľský premiér o tom hovoril s Merkelovou

Poľsko hrozí vetovaním nového rozpočtu

Tvrdý odpor Maďarska a Poľska

28.11.2020 (Webnoviny.sk) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki potvrdil nemeckej kancelárke Angele Merkelovej , že jeho krajina je pripravená zablokovať budúci sedemročný rozpočet Európskej únie (EÚ) a balík pomoci v súvislosti s pandémiou koronavírusu, ak bude obsahovať podmienku právneho štátu.Politik na sociálnej sieti Facebook napísal, že sa o 1,8-biliónovom rozpočte zhováral s Merkelovou, ktorej krajina má v súčasnosti rotujúce predsedníctvo EÚ, a požiadal ju o pomoc pri hľadaní čo najskoršieho riešenia na vzniknutú patovú situáciu."Potvrdil som našu pripravenosť vetovať nový rozpočet, ak sa nenájde riešenie, ktoré je dobré pre všetkých v EÚ, nie len pre niektorých jej členov," napísal Morawiecki po videokonferencii s kancelárkou.Tej podľa jeho slov povedal, že "Poľsko očakáva viac práce na skorom nájdení riešenia, ktoré garantuje práva pre všetky členské štáty a rešpektuje zmluvné procedúry".EÚ chce podmieniť vyplácanie finančných prostriedkov dodržiavaním princípov právneho štátu a hodnôt únie, čo vyvolalo tvrdý odpor v Poľsku aj Maďarsku. Tamojšie pravicové vlády sa stavajú proti nástroju, ktorý by Poľsku a Maďarsku mohol spôsobiť absenciu peňazí EÚ v prípade, ak budú pokračovať v politike, ktorú EÚ považuje za porušenie demokratických štandardov.Merkelovej hovorca Steffen Seibert uviedol, že kancelárka podporila mechanizmus podmienenosti s tým, že je to "veľmi dobrý, vyrovnaný kompromis". Tiež sa vyjadrila, že je jasné, že pre nájdenie riešenia sú potrebné ďalšie rokovania a je to "veľmi náročná" úloha.Otázke sa bude únia venovať na samite, ktorý sa uskutoční 10. a 11. decembra.