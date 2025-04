Vaša online nákupná príručka: Tipy, ako nakupovať potraviny online

Online nakupovanie prináša moderné a efektívnejšie riešenie, ako si zaobstarať všetko, čo potrebujete. Nemusíte pritom čakať v dlhých radoch pri pokladniach, hľadať parkovacie miesto či predierať sa s nákupným vozíkom pomedzi regále.

Prečo nakupovať online?

Tradičné nakupovanie mnohí vnímajú ako otravnú, rutinnú povinnosť, a to najmä kvôli časovej náročnosti. Preto nie je prekvapením, že online nákup potravín sa teší rastúcej obľube. Už žiadne státie v radoch, menej impulzívnych nákupov, flexibilita v podobe osobného odberu alebo doručenia potravín domov a nižšie výdavky za pohonné hmoty…to sú len niektoré z výhod online nakupovania.

Objednajte si potraviny včas

Termíny doručenia sa prispôsobujú aktuálnej kapacite. To znamená, že ak si objednáte neskoro, môže byť vaša preferovaná časová alebo dátumová možnosť už obsadená. Včasným objednaním si zabezpečíte pohodlné doručenie nákupu až k vašim dverám v čase, ktorý vám najviac vyhovuje – napríklad na Košík.sk od 7:00 do 22:00, a to už od 3 hodín od objednania.

Filtrovanie pre rýchlejšie nakupovanie

Pre rýchlejšie vyhľadávanie použite filtre, ktoré vám pomôžu okamžite nájsť požadované položky bez toho, aby ste museli prechádzať ponukami, o ktoré nemáte záujem. Ak teda napríklad práve hľadáte syr, môžete si vyfiltrovať druh (plesňový, tavený, šalátový a podobne), ako aj značku, krajinu pôvodu alebo napríklad len aktuálne akciové produkty. Ak sa zameriate na filtrovanie potrebných vecí, nielenže tak ušetríte čas, ale zároveň sa vyhnete pokušeniu kúpiť niečo len preto, že vám to padlo do oka.

Objednávku nezabudnite skontrolovať

Hoci online nákup prináša značnú úsporu času a peňazí, občas sa môžu vyskytnúť chyby. Ak ste už odoslali svoju objednávku a následne zistili, že vám niečo chýba, Košík vám ponúka praktickú možnosť dodatočnej objednávky. Väčšinou máte k dispozícii krátky časový úsek (rádovo niekoľko minút) po odoslaní pôvodnej objednávky na pridanie ďalších produktov. Všetko vám tak bude doručené pohromade.

Dôležité je však kontrolovať aj kompletnosť doručenej zásielky. Vždy skontrolujte, či ste dostali všetko, za čo ste zaplatili. Ak je tovar poškodený alebo objednávka neúplná (aj majster tesár sa predsa občas utne) môžete využiť rýchlu online reklamáciu.

Využite množstevné zľavy (Multikup)

Napriek rozšírenému presvedčeniu, že online nakupovanie potravín vás pripravuje o výhodné ponuky dostupné v predajniach, mali by ste vedieť, že pri online objednávke máte rovnako možnosť využívať lákavé zľavy a akcie.

Pri nákupe na Košík.sk môžete napríklad výrazne ušetriť vďaka množstevným zľavám v sekcii Multikup. Funguje to jednoducho – čím viac kusov daného produktu vložíte do košíka, tým menej zaplatíte za jeden kus. Výhodou je aj možnosť kombinovať rôzne varianty toho istého produktu od rovnakého výrobcu.

Zdroj foto: rh2010 / Adobesto