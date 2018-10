Vaše smart riešenie môže zažiariť na Cene ITAPA!

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 3. októbra 2018 (WBN/PR) - Máte praktický projekt, ktorý využíva IKT či prácu s dátami na to, aby zlepšoval život ľudí alebo zjednodušoval fungovanie inštitúcií? Prihláste ho do súťažea dajte o ňom vedieť všetkým! Projekty do súťaže vyhlasovanej platformou ITAPA v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií STU v Bratislave je možné prihlásiť ešte. Najlepšie z nich budú ocenené na Medzinárodnom kongrese ITAPA 2018, ktorý sa uskutoční 13. - 14. novembra 2018 v Bratislave.Súťaž Cena ITAPA už 17 rokov upozorňuje na výnimočné projekty, ktoré nasadli na trend digitalizácie a využívajú ho v prospech ostatných. Dôležité je, aby bol projekt inovatívny, riešiaci zjavný problém alebo vylepšujúci služby, aby bol reálne nasadený, fungujúci, mal dobré výsledky a referencie.hovoríriaditeľ ITAPA a dodáva: "Veľké veci majú malé začiatky. Potrebná je len otvorená myseľ, nekonvenčné nápady a ochota prekonávať prekážky. A práve ľudí a projekty, ktorí tieto predpoklady a isté reálne výsledky majú, sa snažíme podporiť a oceniť."Digitalizácia si presekáva cestu už do všetkých oblastí života, má na to rôzne dôvody a rozdielnu pridanú hodnotu pre ľudí. Cena ITAPA oceňuje najmäprihlásených riešení, či už ide o projekty realizované vo verejnej správe, zdravotníctve, kultúre, športe, doprave, školstve, sociálnej oblasti, alebo v inom sektore. Dôležité je, aby prinášala pridanú hodnotu pre ľudí. Či už je to zjednodušený prístup k lekárovi, inteligentné parkovanie, online cestovný lístok, záchrana lesov alebo ľahšia komunikácia s obecným úradom. Dôležitá nie je veľkosť projektu, ale jeho potenciál, inovatívnosť a predovšetkým výsledný efekt. Ak má aj váš projekt, alebo projekt, ktorý poznáte, čo povedať, prihláste ho do súťaže Cena ITAPA ( www.itapa.sk ) a nechajte porotu rozhodnúť. Víťazi si preberú ceny 13. novembra na Galavečere ITAPA 2018. Uzávierka prihlášok je už 8. októbra.Minuloročným víťazom Ceny ITAPA sa stal Mapový klient ZBGIS, ktorého mapová aplikácia slúži verejnosti ako komplexný nástroj pre zobrazovanie všetkých informácií, ktoré má k dispozícii rezort geodézie a kartografie. Druhým miestom bol ocenený projekt Dobromat, ktorý je platformou na spájanie internetových obchodníkov s neziskovými organizáciami. Tie môžu získať províziu z každého nákupu, ktorý na stránku obchodníka smeruje práve cez stránku Dobromat. Výbornou ukážkou využitia dát z verejného sektora je aj ďalší projekt ocenený druhým miestom, s názvom otvorenalekaren.sk. Online aplikácia zisťuje polohu človeka a naviguje ho do najbližšej otvorenej lekárne alebo nemocnice. Na základe laického popisu choroby dokáže vyhľadať aj správneho lekára. Prihlasovací formulár do súťaže Cena ITAPA, ako aj ďalšie informácie o Medzinárodnom kongrese ITAPA 2018 nájdete na webovej stránke www.itapa.sk