Vašo Patejdl oslávi 65. narodeniny

Na archívnej snímke Vašo Patejdl. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 9. októbra (TASR) – Rodák z Karlových Varov, skladateľ, aranžér, spevák a hráč na klávesové nástroje Vašo Patejdl (*10. októbra 1954), oslávi 65. narodeniny. Mal päť rokov, keď sa rodina Patejdlovcov presťahovala do Bratislavy. V škole patril medzi dobrých žiakov, bavili ho prírodovedné predmety. A, samozrejme, hudba. Rodičia trvali na tom, aby sa dobre učil, to bola neskôr aj podmienka, keď začal s prvou kapelou ešte na Základnej škole na Jelenej. Prvá kapela sa mu rozpadla, tak oslovil Joža Ráža, s ktorým spolu chodili na klavír. On potom zohnal Ďura Farkaša a ten zase Zdena Baláža.Aj Vašo začínal ako gitarista, vtedy počúvali Beatles, Rolling Stones a podobné kapely, kde všetci hrali na gitary. A správni chalani museli hrať na gitary. Až neskôr, keď prišiel na scénu Rick Wakeman a podobní muzikanti, ktorí presadili klávesy, začal byť aj klavír v kapele zaujímavejší. Skúšali v železničiarskom Závodnom klube Valčík, aj prvé vystúpenie odohrali pre bratislavských strojvodcov, bolo to 22. apríla 1970. V ďalších rokoch skúšali, hrali do tanca v stredoškolských a vysokoškolských kluboch, hrali v zahraničí, v Bulharsku a Švédsku, aby si zarobili na kvalitnú zvukovú aparatúru. Popri hraní vyštudoval kompozíciu na Vysokej škole múzických umení.Vašo bol jednou z vedúcich osobností skupiny Elán, nahral s ňou prvé štyri albumy - Ôsmy svetadiel, Nie sme zlí, Elán 3 a Hodina slovenčiny. Na konci roku 1984 z Elánu odišiel. V roku 1985 získal striebornú Bratislavskú lýru za pesničku Chlapčenský úsmev, zložil hudbu k filmu Fontána pre Zuzanu. V roku 1986 vydal prvý sólový album Chlapčenský úsmev. Rok nato získal zlatú lýru za pesničku Umenie žiť, vydal druhý album Lov na city. V roku 1989 vydal tretí album Mon amour. Produkoval album Beáty Dubasovej, napísal hudbu do filmu Fontána pre Zuzanu 2. V roku 1996 obnovil spoluprácu so skupinou Elán. Rok nato vydal album Spovedaj ma zo spomienok. Zložil viacero piesní pre iných interpretov, pre slovenskú filmovú komédiu Mŕtvola musí zomrieť titulnú pesničku Svitá, pre film Cinka Panna zložil skladbu Voľnosť, ktorú naspieval Karel Gott. V roku 2014 vydal Karel Gott album S pomocí přátel. Jednu z pesničiek s názvom Chci tě mu zložili Vašo s textárom Ľubošom Zemanom. Troma pesničkami autorsky prispel na nový album skupiny Elán Najvyšší čas, ktorý skupina vydá v závere októbra.Úspešný je ako autor na muzikálovom poli. V Slovenskom národnom divadle mal 3. mája 1991 premiéru muzikál Snehulienka a sedem pretekárov, texty napísal Boris Filan. Skomponoval hudbu k muzikálu Adam Šangala (premiéra 28. novembra 2003 v Divadle A. Bagara v Nitre) a muzikálu Jack Rozparovač (premiéra 27. februára 2007 v pražskom divadle Kalich). Od novembra 2009 uvádzali Rozparovača v kórejskom Soule. V bratislavskom divadle Nová scéna mal 10. októbra 2008 premiéru slovenský muzikál s jeho autorskými pesničkami Fontána pre Zuzanu. Ďalší muzikál Ôsmy svetadiel mal premiéru v tomto divadle 29. októbra 2011.V októbri 2012 mal muzikál Jack Rozparovač premiéru v Tokiu. Zložil hudbu k muzikálu Tisícročná včela, ktorý mal premiéru 15. novembra 2013 v Divadle Andreja Bagara Nitra. V Brne mal 17. mája 2014 premiéru muzikál Don Juan, ku ktorému rovnako zložil hudbu. Zatiaľ ostatným z jeho pera je muzikál Alenka v kraji zázraků, ktorý mal premiéru 22. septembra 2016 v pražskom Divadle Hybernia.