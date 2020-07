Vatikán bojuje proti sexuálnym zločinom duchovných, biskupi majú prípady nahlasovať polícii

Nemajú zamietať anonymné obvinenia

Výnimkou nie sú ani rozhovory sexuálnej povahy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.7.2020 (Webnoviny.sk) - Vatikán vo štvrtok nariadil biskupom z celého sveta, aby polícii nahlásili prípady sexuálnych zločinov zo strany duchovných, a to aj v prípadoch, keď im to zákon nenariaďuje.Vatikán zverejnil dlho očakávaný manuál v šiestich jazykoch pre biskupov a cirkevných predstaviteľov, ktorý nie je zákonom, no presahuje súčasnú politiku o spolupráci Vatikánu s orgánmi činnými v trestnom konaní, tvrdia prokurátori a polícia.Doterajšie smernice vyžadovali od biskupov nahlasovanie sexuálnych zločinov len v prípade, ak to vyplývalo z miestnych zákonov.V príručke uviedli, že by nemali zamietať anonymné obvinenia a na začatie predbežného vyšetrovania môžu slúžiť aj príspevky v sociálnych médiách či nepriame dôkazy.Biskupi by tiež nemali ignorovať takéto podozrenia len preto, že presiahli premlčaciu lehotu, keďže Vatikán od nej môže kedykoľvek upustiť.Jedinými dôvodmi zamietnutia obvinení môžu byť napríklad prípady, keď "žalobca" v tom čase nebol mladší ako 18 rokov alebo keď obvinený kňaz nebol fyzicky prítomný na mieste, kde sa údajný prípad stal.Medzi sexuálne obťažovanie podľa Vatikánu patria všetky fyzické kontakty s cieľom sexuálneho uspokojenia. Výnimkou nie sú exhibicionizmus, masturbácia, výroba pornografie, ale aj "rozhovory alebo návrhy sexuálnej povahy" prostredníctvom rôznych komunikačných prostriedkov.