Vatikán potrestá dvoch bývalých poľských duchovných pre krytie sexuálneho zneužívania

Obaja odišli do dôchodku

Arcibiskup velebil pedofila

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.3.2021 (Webnoviny.sk) - Vatikán v pondelok oznámil, že potrestá dvoch bývalých poľských duchovných pre ich údajné role pri krytí sexuálneho zneužívania ďalšími duchovnými.Bývalý gdanský arcibiskup Slawoj Leszek Glódž a bývalý biskup v Kaliszi Edward Janiak okrem iného dostali zákaz žiť v ich niekdajších diecézach a zúčastňovať sa tam na akýchkoľvek verejných náboženských slávnostiach.Veľvyslanectvo Svätej stolice v Poľsku uviedlo, že od každého z nich sa tiež vyžaduje, aby prispel zo svojich osobných financií do fondu na pomoc obetiam zneužívania duchovnými.V prípade Glódža veľvyslanectvo spomenulo „zanedbania v prípadoch sexuálneho zneužívania mladistvých niektorými duchovnými a ďalších otázkach súvisiacich s vedením arcidiecézy“. Podobne sa vyjadrilo aj v ďalšom vyhlásení týkajúcom sa Janiaka.Glódž aj Janiak vlani odišli do dôchodku, zatiaľ čo ich oboch vyšetrovali.Glódž sa objavil v jednom z nedávnych dokumentárnych filmov venovaných sexuálnemu zneužívaniu kňazmi a jeho zatajovaniu v Poľsku.V snímke Len to nikomu nehovor z roku 2019 Glódž na pohrebe velebí známeho pedofilného kňaza Franciszka Cybulu, napriek tomu, že vedel o jeho zločinoch.Druhý film od tých istých producentov Hra na skrývačku z minulého roka zase odhalil dva prípady údajných pedofilných kňazov, ktoré riešil Janiak.Obete zneužívania tiež Glódža uvádzajú medzi zhruba dvoma desiatkami súčasných i minulých poľských biskupov, ktorí chránili predátorov vo svojich radoch.Pápežovi Františkovi správu o situáciu doručili v roku 2019 pred vatikánskym samitom venovaným prevencii zneužívania.